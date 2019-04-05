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Calcio | 05 aprile 2019, 10:22

Calcio. Ecco tutti i nuovi mister che hanno ottenuti l'abilitazione ad Allenatore di Base

Calcio. Ecco tutti i nuovi mister che hanno ottenuti l'abilitazione ad Allenatore di Base

Sono davvero tanti gli esponenti del calcio dilettantistico ponentino che sono riusciti ad ottenere l'abilitazione ad "Allenatore di Base. Il corso iniziato a metà settembre e conclusosi tre mesi più tardi, ha visto i propri partecipanti tutti promossi.

 

Ecco l'elenco:

ALESSANDRO ANNALORO

ROBERO ARCO

EMIL BAGNASCO

DIEGO BONOMO

SIMONE BORRACCINO

FEDERICO BOVIO

GIULIANO BRESCI

MATTIA CARRONE

IVO CASTELLO

MARIO CELLA

CESAR VINICIO CERVO DE LUCA

LEANDRO DI FRANCO

FABIO FALCONE

NADIA GALLIANO

MASSIMILIANO GHIONE

PIERLUIGI GHIRALDELLI

CESAR MAX. GRABINSKI

DAVIDE ICARDI

TIZIANO INTERLICCHIA

ROBERTO LANZA

FRANCESCO LATERZA

FABIO MACCHIA

ANDREA MERCURIO

TITO MONTORSI

ALESSANDRO MORBELLI

MASSIMILIANO NATRELLA

ADOLFO NOVELLO

DARIO ODDONE

ENRICO RAGNI

LUCA RICCIARDI

EMANUELE RIVABELLA

ALESSIO ROLANDO

FABIO ROSSETTI

JACOPO SBRAVATI

SIMONE SCHIRRA

MATTEO SIRI

JAROSLAV SISKA

MARCO SITER

MARIAN STEFAN

FRANCESCO TRAVI

FRANCESCO ZULLO 

redazione

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