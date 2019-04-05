Calcio. Ecco tutti i nuovi mister che hanno ottenuti l'abilitazione ad Allenatore di Base

Sono davvero tanti gli esponenti del calcio dilettantistico ponentino che sono riusciti ad ottenere l'abilitazione ad "Allenatore di Base. Il corso iniziato a metà settembre e conclusosi tre mesi più tardi, ha visto i propri partecipanti tutti promossi.
Ecco l'elenco:
ALESSANDRO ANNALORO
ROBERO ARCO
EMIL BAGNASCO
DIEGO BONOMO
SIMONE BORRACCINO
FEDERICO BOVIO
GIULIANO BRESCI
MATTIA CARRONE
IVO CASTELLO
MARIO CELLA
CESAR VINICIO CERVO DE LUCA
LEANDRO DI FRANCO
FABIO FALCONE
NADIA GALLIANO
MASSIMILIANO GHIONE
PIERLUIGI GHIRALDELLI
CESAR MAX. GRABINSKI
DAVIDE ICARDI
TIZIANO INTERLICCHIA
ROBERTO LANZA
FRANCESCO LATERZA
FABIO MACCHIA
ANDREA MERCURIO
TITO MONTORSI
ALESSANDRO MORBELLI
MASSIMILIANO NATRELLA
ADOLFO NOVELLO
DARIO ODDONE
ENRICO RAGNI
LUCA RICCIARDI
EMANUELE RIVABELLA
ALESSIO ROLANDO
FABIO ROSSETTI
JACOPO SBRAVATI
SIMONE SCHIRRA
MATTEO SIRI
JAROSLAV SISKA
MARCO SITER
MARIAN STEFAN
FRANCESCO TRAVI
FRANCESCO ZULLO