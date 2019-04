Calcio. Lavagnese, mister Tabbiani verso la sfida col Savona: "Avversario forte, ma siamo pronti a giocare la nostra partita"

Anche in casa Lavagnese prosegue la marcia di avvicinamento al match di domenica contro il Savona. Una sfida che nel recente passato ha sempre offerto grande spettacolo, come dimostrano i numeri e le statistiche dei precedenti giocati negli ultimi due anni allo stadio "Riboli".

"Mi aspetto una bella partita contro un avversario forte - le parole di mister Luca Tabbiani, alla seconda stagione sulla panchina dei bianconeri dopo la breve esperienza sotto la Torretta - ne veniamo da una sconfitta rocambolesca maturata proprio nel finale, ma la squadra, nel complesso, sta attraversando un buon momento, nonostante qualche infortunio che ci "accompagna" ormai da settembre".

La classifica dei bianconeri resta mediamente positiva, ma per chiudere senza eccessivi affanni il discorso salvezza saranno necessari ancora 5 o 6 punti: "La vittoria contro la Caratese avrebbe fatto comodo, anche se restano ancora cinque partite in cui proveremo a raccogliere il massimo. Il calendario, così come quello delle inseguitrici, è di media difficoltà, senza trascurare il fatto che gli scontri diretti sono a nostro favore".

Inevitabile una considerazione sugli striscioni, reduci da tre pareggi di fila: "Penso che il Savona abbia disputato nel complesso una buona annata - continua Tabbiani - quando sei terzo in classifica significa che squadra e allenatore hanno lavorato bene. Come me li aspetto tatticamente? Grandoni ha cambiato modulo nelle ultime partite, ma a questo punto del campionato credo che tutti siano in grado di adattarsi a diverse soluzioni".