Calcio, Prima Categoria. La Letimbro è pronta per la sfida salvezza con l'Aurora Calcio, mister Oliva: "Gruppo più unito che mai, siamo artefici del nostro destino"

Un KO pesante quello di domenica per la Letimbro, che cade in casa della capolista Veloce per 5 a 1. Una sconfitta maturata al termine di una prova piuttosto buona, che però ha visto gli uomini di mister Maurizio Oliva abbassare la guardia dopo la seconda marcatura granata. Una salvezza diretta che però è ancora alla portata dei gialloblù, come confermato dallo stesso tecnico:

“La Veloce è una squadra molto forte e tecnica” – esordisce Oliva – “Era per noi impensabile riuscire a fare un risultato positivo contro di loro. Ho cercato di gestire la squadra anche in vista del prossima sfida, in cui ci giocheremo molto del nostro destino. Contro l’Aurora Calcio avrò forse, per la prima volta in stagione, l’intera rosa a disposizione e potrebbe essere fondamentale per una partita così delicata. La classifica ci vede appena un punto sopra la zona playout, penso che sia giusto per quello che abbiamo fatto fin qui, è stata una stagione travagliata, condita da numerosi infortuni e assenze di varia natura.”

Con tre gare alla fine basteranno pochi punti per raggiungere la matematica salvezza: “Ci aspettano tre finali di Champions League, ci potrebbero bastare sei punti per essere tranquilli, ma noi proveremo a fare bottino pieno e non pensare agli altri. Domenica sarà importante vincere, ma ancora di più sarà fondamentale non uscire dal terreno di gioco con un risultato negativo. Ad inizio stagione la squadra ambiva a ben diversi risultati, ma per i motivi già detti ora ci dobbiamo salvare. E’ una squadra molto strana la mia, è composta da elementi di grande qualità, ma subisce tanti goal, dobbiamo essere molto attenti in questo finale.”

Come stanno i suoi ragazzi? “La forza di questa squadra è il gruppo” – prosegue l’allenatore gialloblù – “Da inizio anno abbiamo perso solo tre giocatori dei 26 partenti, due per infortunio e uno per scelta personale. Penso che questo, in una squadra di Prima Categoria, sia fondamentale; i miei giocatori sono uniti e sono convinto che possano raggiungere l’obiettivo. A loro non posso fare che i complimenti per tutto l’impegno che ci mettono sempre, se c’è da cerca un responsabile certamente sono io. Ma ora pensiamo alla gara di domenica, nonostante gli ultimi risultati negativi stiamo bene e lo dimostreremo in campo.”