Calcio. Juniores Nazionali, TRIONFO SAVONA! Gli striscioni battono 5-1 il Ligorna e vincono il girone F

LIGORNA - SAVONA 1-5 (13' Dapelo, 22' Guaye, 40' Olanda rig., 53' Zola, 82' Dapelo, 87' Barisone)

MISSIONE COMPIUTA! IL SAVONA BATTE 5-1 IL LIGORNA E VINCE IL GIRONE F! Striscioni qualificati agli ottavi di finale della fase nazionale

89' vicino al gol anche Mehmetaj, respinge con il corpo Carbone

87' SUBITO IN GOL BARISONE! 5-1 PER I BIANCOBLU. Dilaga la squadra di Errico

86' Barisone al posto di Zola, quarto cambio per Errico

82' LA CHIUDE IL SAVONA! 4-1 di Dapelo in contropiede, striscioni a un passo dal traguardo! Doppietta personale per il centravanti ex Ligorna

81' Di Molfetta dal limite dell'area, pallone abbondantemente a lato della porta savonese

79' i biancoblù non sfruttano un quattro contro uno in contropiede, Ghibaudo colpisce un palo clamoroso a tu per tu con Carbone

76' nel Savona entra Molina al posto di Guaye

75' ci prova da posizione defilata Zola, pallone sull'esterno della rete

71' seconda sostituzione anche in casa biancoblù, Signori rileva Dorno

69' Marrale lancia nella mischia Spinetti al posto di Ricci

66' primo cambio per Errico, entra Mehmetaj al posto di Giorgi, che accusa problemi al ginocchio

63' non molla la formazione di casa, che in questo momento sarebbe fuori dai playout, considerando il vantaggio del Querceta contro il Viareggio

61' annullato a Dapelo il gol del 4-1, posizione di fuorigioco del centravanti savonese

58' Olanda a un passo dal 2-3, l'attaccante genovese non trova la porta da ottima posizione, spedendo alto il suggerimento di Di Pietro

53' EUROGOL DI ZOLA, 3-1 SAVONA! Conclusione da più di trenta metri del numero quattro biancoblù, che al volo piazza la sfera sotto l'incrocio dei pali. Rete pazzesca dell'ex Pro Piacenza, al primo centro con la maglia degli striscioni

51' calcio d'angolo battuto da Giorgi, si salva in extremis la difesa del Ligorna

46' si riparte! Nel Ligorna subito in campo Di Molfetta al posto di Saulle

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo con il Savona avanti 2-1 sul Ligorna. Ancora 0-0 tra Ghivizzano e Fezzanese, striscioni per ora primi in classifica

42' striscioni in bambola negli ultimi minuti, la squadra di Errico non riesce più a ripartire

40' OLANDA SPIAZZA BERRUTI, si riapre la partita: 1-2 il nuovo parziale

39' PENALTY PER I GENOVESI, FALLO DI MANO DI DORNO SUL TIRO A GIRO DI ZAAMI.

38' Berruti alza in angolo la punizione di Di Pietro, altro corner per il Ligorna

37' altra occasionissima per i padroni di casa, grande parata di Berruti sul tiro ravvicinato di Saulle. Sul proseguio dell'azione ancora un intervento della difesa biancoblù, costretta a difendersi in questo finale di primo tempo

35' genovesi a un passo dall'1-2. Ricci in diagonale sfiora il palo alla sinistra di Berruti, bravo, con la punta delle dita, a mettere fuori causa l'accorrente Zaami, che sul secondo palo era pronto per battere a rete

30' pressione del Ligorna in questi minuti, conclusione masticata di Valente che non problemi a Berruti

25' punizione dai ventidue metri calciata da Di Pietro, Berruti controlla la sfera uscire sul fondo

22' GUAYE! HA RADDOPPIATO IL SAVONA: clamoroso errore in disimpegno della difesa di casa, ne approfitta il numero undici biancoblù che con un preciso colpo di testa supera Carbone. 0-2 il parziale

20' insistono i genovesi, cross di Zaami e pallone che non viene agganciato a pochi passi dalla linea dal solito Ricci

18' percussione in area di Ricci, ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Prova a reagire la squadra di Marrale, che continua a sbracciarsi all'interno della propria area tecnica

15' ammonito Saulle, primo giallo del match

13' IL VANTAGGIO DEL SAVONA! GRANDISSIMO MANCINO DI DAPELO, CHE DA POSIZIONE DEFILATA, DOPO AVER RICEVUTO PALLA SULLA TREQUARTI, CALCIA SOTTO LA TRAVERSA SUPERANDO L'INCOLPEVOLE CARBONE.

12' buona trama offensiva dei genovesi, sinistro di Ricci deviato in corner dalla difesa biancoblu

9' Savona pericoloso in ripartenza con un lancio di Ghibuado, che costringe il portiere Carbone a uscire dalla propria area per anticipare Giorgi

6' traversone dalla destra di Zaami, attento Berruti che in uscita fà sua la sfera

1' è iniziata la sfida! Ligorna in completa tenuta bianca, Savona in maglia gialla e calzoncini blu

PRIMO TEMPO

Dal campo sportivo "Ligorna B" di Molassana (Genova), buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it.

Novanta minuti decisivi per le ambizioni di Ligorna e Savona, giunte all'atto conclusivo della stagione regolare del campionato juniores (gruppo F). Gli striscioni di mister Errico, in caso di successo, vincerebbero il girone con annessa qualificazione diretta agli ottavi di finale della fase nazionale, mentre ai genovesi sarà necessario almeno un pareggio per avere la certezza matematica dei playoff. Occhi puntati anche sull'altra sfida tra Ghivizzano e Fezzanese, con i "verdi", attualmente secondi a -1 dal Savona, pronti a sfruttare eventuali passi falsi dei biancoblù.

Ecco le scelte di formazione a pochi istanti dal via

LIGORNA: Carbone, Scagnetto, Fredducci, Cani, Di Pietro, Valente, Zaami, Luciani, Ricci, Olanda, Saulle. A disposizione : Martuccelli, Maiani, Accetta, Mataloni, Leone, Costa, Spinetti, Di Molfetta, Boggiani. Allenatore : Marrale