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Calcio | 06 aprile 2019, 11:22

Calcio, Seconda Categoria A: i provvedimenti settimanali del Giudice Sportivo

Le decisioni in attesa del rush finale

Calcio, Seconda Categoria A: i provvedimenti settimanali del Giudice Sportivo

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 31/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E 

DIALLO SALIF (VIRTUS SANREMO CALCIO2011) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 


KRYEMADHI ARDIT (BORGIO VEREZZI) 

PASCARELLA DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

PASQUALE FRANCESCO (BORGIO VEREZZI)

TAVANO MICHELE (TAGGIA)

ZIRANO MIRKO (VILLANOVESE A.S.D.) 

DAUDA MARONE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011) 

AMMONIZIONE (VII INFR) 

NOVELLO LORENZO (TAGGIA) 

AMMONIZIONE (VI INFR) 

FRANZONE LORENZO (ATLETICO ARGENTINA) 

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS) 


AMMONIZIONE (III INFR) 

BIGAGLIA THOMAS (BORGIO VEREZZI) 

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)

TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.) 

redazione

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