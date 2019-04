Calcio. Serie C, l'Albissola regge mezz'ora poi l'Entella si prende i tre punti: a Chiavari finisce 4-0

VIRTUS ENTELLA - ALBISSOLA 4-0 - 33' Caturano, 36' Icardi, 26'st e 29'st Ardizzone

45'st+2 Finisce qui al "Comunale" di Chiavari. Virtus Entella batte Albissola 4-0.

45'st Saranno due i minuti di recupero.

42'st Siamo ai titoli di coda, a breve il triplice fischio.

38'st Esordio in Serie C per Alessandro Durante: il numero 16 dell'Albissola sostituisce Oukhadda.

37'st Entella vicina al quinto gol, solo la traversa evita il pokerissimo biancazzurro.

30'st Tre cambi, uno per l'Albissola e due per l'Entella. Lavezzini manda in campo Mahrous per Moretti, Boscaglia risponde con Iocolano e Migliorelli al posto di Eramo e Crialese.

29'st ANCORA ARDIZZONE, 4-0! Poker dei padroni di casa, Albertoni salva finchè è possibile ma è costretto ad arrendersi al tocco finale del giocatore appena entrato.

27'st Doppio cambio nell'Entella: escono Mancosu e Paolucci, dentro De Luca e Urso.

26'st SUBITO ARDIZZONE, 3-0! Al primo pallone della sua gara, il numero 17 deposita in rete un assist dalla sinistra. L'Entella chiude i conti.

25'st Anche la Virtus Entella effettua la prima sostituzione: esce Icardi, dentro Ardizzone.

23'st Espulso Damonte! Albissola in dieci.

22'st Primo cambio del match: fuori Cisco, dentro Silenzi.

20'st Oukhadda ci prova con il destro dal limite dell'area, Paroni osserva il pallone andare sul fondo.

18'st Icardi, destro dalla distanza: pallone alto.

13'st Ammonito Crialese, primo giallo in casa Entella.

12'st Mancosu mette in rete un pallone respinto da Albertoni, ma il gioco era fermo: in precedenza ravvisato un fuorigioco.

10'st Spinge la squadra di Lavezzini a caccia di un gol che possa riaprire la partita: Damonte a botta sicura, chiude Crialese in angolo.

6'st Sinistro a giro di Cisco sugli sviluppi di una corta respinta della difesa avversaria, sfera sul fondo. C'è la deviazione di un difensore, sarà corner: dalla bandierina nessuno sviluppo particolare.

1'st Si riprende a giocare, nessuna novità nelle due formazioni: in campo gli stessi giocatori del primo tempo.

45' Termina senza recupero la prima frazione. All'intervallo Virtus Entella avanti 2-0 sull'Albissola.

44' Albertoni super su Mancosu! L'estremo difensore salva su una conclusione al volo del numero 32 biancazzurro che aveva praticamente fatto gridare al gol il pubblico di casa.

42' Mota Carvalho pesca Caturano davanti ad Albertoni, il numero 22 dell'Albissola nega il tris ai locali opponendosi coi piedi al tiro del numero 9.

36' ICARDI, 2-0 ENTELLA! Raddoppio della squadra di Boscaglia, il numero 16 finalizza un azione manovrata con un destro potente verso la porta.

33' GOL DELLA VIRTUS ENTELLA! Belli pennella un cross dalla destra, Caturano anticipa tutti e supera Albertoni.

30' Si rivede l'Albissola, Martignago prova a sorprendere Paroni da circa 25 metri: il portiere di casa para in due tempi.

28' Nuovo spunto offensivo dell'Entella, Mancosu conclude lontano dal bersaglio.

27' Ancora i locali: stavolta ci prova Eramo con una botta da fuori, nessun problema per Albertoni.

26' Palla gol per l'Entella: Icardi a tu per tu con Albertoni sciupa malamente.

22' Ammonito Damonte, secondo giallo del match al numero 19 dell'Albissola per un fallo ai danni di Pellizzer.

20' Crialese al tiro da fuori area, sfera sopra la traversa.

18' Ancora Albissola pericolosissima: Balestrero conclude debolmente un'azione di contropiede, Paroni prima respinge corto ma poi si supera sulla ribattuta di Martignago!

13' Albissola vicinissima al clamoroso vantaggio! Oukhadda calcia dal limite dell'area, la deviazione di un difensore di casa mette fuori causa Paroni e il pallone termina sul fondo a pochi centimetri dalla porta dell'Entella. Solo corner per la squadra di Lavezzini.

10' Primo giallo del match: Oliana ferma fallosamente sul nascere una ripartenza avversaria e viene ammonito. Il difensore si trovava in avanti dopo aver seguito un contropiede poi non concretizzato da Cisco.

5' Come era prevedibile, il forcing della Virtus Entella è veemente sin dalle battute iniziali della gara: subito chance per Belli che conclude da buona posizione, si salva la retroguardia albissolese.

1' Dopo l'esecuzione di un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila, avvenuto esattamente 10 anni fa, si comincia: locali in maglia biancazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi; ospiti in completo blu scuro con inserti bianchi.

Le luci del "Comunale" di Chiavari sono pronte ad illuminare Virtus Entella ed Albissola, protagoniste di un derby ligure che mette in palio punti pesanti per la classifica delle due contendenti. La 34^ giornata del girone A di Serie C mette infatti di fronte le due compagini della nostra regione presenti nel campionato di terza serie, entrambe in piena corsa per i rispettivi obiettivi: la vittoria del campionato per quanto riguarda i diavoli neri di mister Roberto Boscaglia, la salvezza invece per i ragazzi di Rino Lavezzini.