Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: la Rocchettese perde Monni per cinque turni, sono altri quattro i giocatori sanzionati per almeno una giornata

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 31/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2019
MIRAGLIA MICHELE (ROCCHETTESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E
MONNI GIUSEPPE (ROCCHETTESE)
Dopo aver subito un normale fallo di gioco emetteva espressione blasfema. Alla notifica dell'espulsione metteva una mano sul viso del DG. protestando e dileggiando l'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FIORITO ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CAMUSSO NICOLO (CENGIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
ESTORCHI PIETRO (CALIZZANO 63) ZUNINO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
TRAMAN MICHAEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)
FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)
MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)
MANUNTA MARCO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MONNI GIUSEPPE (ROCCHETTESE)
VIGLIERO YAN (ROCCHETTESE)
GIANGRASSO FRANCESCO (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)
BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BAGNASCO ALEX (OLIMPIA CARCARESE)
HASANI BRUNO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CARPITA ALBERTO (ROCCHETTESE)
GIAMELLO GIANLUCA (ROCCHETTESE)
NERO ANDREA (ROCCHETTESE)
MARRAPODI ANDREA (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
FERRARO ELIA (CALIZZANO 63)
ZUNINO LUCA (CALIZZANO 63)
GJOKA ERIK (CENGIO)
LODDO ALEX (OLIMPIA CARCARESE)
SOZZI MATTIA (OLIMPIA CARCARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
REVELLI LEONARDO (OLIMPIA CARCARESE)