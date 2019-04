Calcio, Eccellenza. Il Vado cala il poker e supera l'Albenga. Gli uomini di Tarabotto proseguono nella loro marcia verso la conquista del campionato

ALBENGA - VADO 1-4 (63' Mela; 13' Gallo, 42' Capra, 75' Radaelli, 85' Oubakent)

Finisce qui, il Vado prosegue la sua marcia verso la conquista del campionato, per l'Albenga viene rinviata la salvezza diretta.

91' Un cambio per parte: esce Praino entra Penino nell'Albenga, mentre nel Vado esce Severi entra Tecchiati.

Saranno 3 i minuti di recupero.

85' IL VADO CALA IL POKER! OUBAKENT DOPO AVER SALTATO L'INTERA DIFESA DEPOSITA IN RETE E CHIUDE IL MATCH.

80' Dopo il goal degli ospiti sono numerosi i falli, in questa frazione scarseggia il gioco.

75' RADAELLI CALA IL TRIS! SULLA PUNIZIONE DALLA TREQUARTI E' IL NUMERO 4 DEL VADO A SVETTARE DI TESTA E AD INSACCARE ALLA SPALLE DI ROSSI. RISTABILITO IL DOPPIO VANTAGGIO.

70' Primo cambio per i rossoblù: esce Donaggio entra Oubakent.

70' Miracolo di Illiante che si oppone a Farinazzo dopo una conclusione a botta sicura.

67' Albenga in 10! Espulso Setti per doppia ammonizione.

63' LA RIAPRE L'ALBENGA! IMBUCATA DI FARINAZZO PER MELA, CHE SUPERA ILLIANTE E INSACCA ALL'INCROCIO DEI PALI, 1 A 2 AL "RIVA".

58' Punizione sprecata, sulla ripartenza Setti atterra Donaggio e si prende il cartellino giallo.

57' Ammonizione per il numero 8 del Vado Marmiroli, punizione da posizione pericolosa su cui si posiziona Carro. Allontanato dalla panchina il dirigente Battiston.

55' Ancora un cambio per i padroni di casa, esce Arrigo al suo posto entra Rossi P.

53' Primo cambio dell'incontro. Mister Delfino inserisce Alfano, ad uscire dal terreno di gioco è Gerini.

50' Ci provano i padroni di casa da calcio d'angolo. A battere a rete è Calcagno, che però viene murato dalla difesa, timide proteste per un tocco di mano da parte degli ingauni.

46' Inizia la seconda frazione.

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione con il Vado in doppio vantaggio. L'Albenga nel suo miglior momento subisce una rete che non ci voleva.

42' ARRIVA IL RADDOPPIO DEL VADO! E' CAPRA A RADDOPPIARE NEL MIGLIOR MOMENTO DELL'ALBENGA. TRAVERSONE DALLA DESTRA CHE ARRIVA PER PRIMO SUL PALLONE E INSACCA A PORTA VUOTA.

39' Ancora i bianconeri pericolosi: tiro in corsa di Mela parato da Illiante, sulla respinta ci arriva Arrigo che crossa per Gerini ma il suo tiro finisce alto. Gli uomini di Delfino molto pericolosi in questa frazione.

33' Ancora pericoloso l'Albenga, che spinge sull'acceleratore alla ricerca del pari.

31' Buona iniziativa degli ingauni che ci provano da palla inattiva: Carro mette in mezzo per Mela, ma il pallone finisce di poco a lato.

29' Match piuttosto equilibrato, dopo il vantaggio degli ospiti le due squadre si sono equivalse.

20' Primo giallo dell'incontro. E' Severi a finire sul taccuino dell'arbitro.

13' IL VADO PASSA IN VANTAGGIO: PUNIZIONE RASOTERRA DI GALLO DALLA SINISTRA CHE ATTRAVERSA TUTTA L'AREA DI RIGORE E SI INSACCA NELL'ANGOLINO BASSO.

5' Risponde l'Albenga con Mela che crossa per Calcagno, ma la sua conclusione è debole.

1' Subito Vado pericoloso, Capra da dentro l'area tenta la conclusione ma scivola al momento del tiro. I rossoblù partono forte.

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio lettori di SvSport.it, tra pochi istanti inizierà allo Stadio “Annibale Riva” l’incontro tra Albenga e Vado, valevole per il 28° turno di Eccellenza.

I rossoblù comandano la classifica e vanno alla ricerca dell’undicesimo risultato utile consecutivo; gli uomini di mister Tarabotto hanno fatto il definitivo salto di qualità con l’arrivo di Edoardo Capra, giocatore capace di trascinare la squadra fino al vertice della graduatoria. Negro e compagni dovranno inoltre fare attenzione a fare passi falsi, per non avvantaggiare la Rivarolese in campo alle 17.00 contro il Pietra Ligure.

Gli ingauni occupano invece la 10° posizione in classifica e sono alla ricerca di punti importanti per la salvezza diretta. Per i bianconeri sarà importante fare un risultato positivo, per proseguire nella piccola striscia positiva che li ha visti recuperare diverse posizione nell’ultimo mese. Ma andiamo a conoscere come scenderanno in campo le due formazioni:

ALBENGA: Rossi F., Gerini (53' Alfano), Taku, Praino, Cocito, Farinazzo, Setti, Carro, Arrigo (55, Rossi P.), Calcagno, Mela.

A disposizione: Scola, Penino, Patrucco, Beluffi, Milazzo, Haidich, Parascosso.

Allenatore: Delfino.

VADO: Illiante, Ferrara, Severi, Redaelli, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D'Antoni, Donaggio, Gallo.

A disposizione: Balbi, Cirillo, Aurelio, Ricchebuono, Tecchiati, Tona, Oubakent, Briano, Scala.

Allenatore: Tarabotto.

Arbitro: Baldini Luca della sezione di La Spezia.

Guardalinee: Mino Simone della sezione di La Spezia e Piccinini Francesco della sezione di Chiavari.