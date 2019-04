Calcio, Eccellenza. Il Finale esce dal tunnel dopo oltre due mesi, Alassio battuto 2-1

FINALE - ALASSIO FC 2-1 (79' Vittori, 85' Genta - 54' Sassari)

45'+3' finisce qui! Il Finale ritrova la vittoria dopo oltre due mesi, per l'Alassio i giochi restano tutti aperti.

45' si procederà per altri 3'.

43' anche il Finale resta in dieci. Vittori, già ammonito per essersi levato la maglietta in occasione del suo gol, interviene duramente su Franco e finisce anzitempo sotto la doccia.

40' GENTA RIBALTA IL RISULTATO! Il numero dieci finalese raccoglie la respinta della difesa avversaria a seguito di un corner e calcia trovando una decisiva deviazione di un compagno che mette fuori causa Ventrice.

38' cresce la tensione tra Bisio e la panchina finalese. A farne le spese è lo stesso difensore alassino che viene ammonito.

34' un esausto Lupo lascia campo a Sfinjari.

34' PAREGGIO DEL FINALE! Cross dalla sinistra di Finocchio, stavolta Vittori trova la deviazione vincente!

33' cross di Scalia per Vittori, l'attaccante stacca di testa ma la palla arriva tra le braccia di Ventrice.

32' si libera al tiro Lupo al centro dell'area casalinga, Porta para senza problemi.

28' cross di Ferrara che sembra senza esito, la palla filtra rasoterra e viene controllata da Vittori, il suo tentativo è ritardato dal raddoppio degli avversari ma sulla sfera si avventa Genta, tiro e palla incredibilmente alta!

27' l'estremo alassino Ventrice si attarda nella ripresa del gioco e viene ammonito.

25' tentativo di rovesciata fallito da Vallerga, groviglio di gambe risolto da Pollero che lascia partire un potente destro, Ventrice si supera ed alza in angolo.

22' prima sostituzione per l'Alassio: dentro Basso al posto di Ottonello.

20' sembra velleitario il tentativo da fuori area di Genta, ma la gamba di Pastorino imprime alla sfera uno strano effetto e la porta a sfiorare il palo, con Ventrice ormai messo fuori causa.

18' intervento sconsiderato con la mano di Di Mario, già ammonito. Per il signor Tortora non ci sono dubbi: secondo giallo ed espulsione. Alassio in dieci.

17' calcio d'angolo affidato al mancino di Ferrara, palla sul secondo palo dove Massa colpisce di testa mandando di poco a lato.

15' sgroppata di Lupo, assist per Di Mario che però quest'oggi non riesce ad aggiustare il mirino e calcia a lato.

13' cambia tutto il Finale: fuori Ghigliazza, al suo posto Finocchio.

12' Odasso sfugge alle marcature dei giallorossi e si invola verso l'area avversaria, filtrante per Di Mario che tenta la conclusione a giro, a lato.

9' ALASSIO IN VANTAGGIO! Cross dalla destra che trova il giusto inserimento di Sassari, che di testa trova il vantaggio!

5' azione ficcante dell'Alassio sul settore di destra, Lupo va alla conclusione da posizione molto defilata ma trova la deviazione di un difensore che mette in corner.

4' tentativo di Genta direttamente su calcio di punizione dalla lunga distanza, palla alta.

1' non riesce a proseguire De Benedetti, per il Finale al suo posto in campo Pollero.

SECONDO TEMPO

45'+8' gioco molto spezzettato negli ultimi minuti di primo tempo, squadre che finora non si fanno male e vanno al riposo ancora a reti bianche.

45'+3' filtrante di Ottonello verso il centro dell'area avversaria a cercare Lupo, palla troppo lunga.

45' ci saranno 8' di recupero.

40' altro tentativo di Di Mario dalla distanza di prima intenzione, palla altissima.

39' esterni invertiti ora per mister Monti che segue i suoi dalla tribuna. Di Mario, ora sul settore destro, prova il tentativo da fuori area ma sbaglia completamente la mira.

34' tiro di Genta deviato col piede da un difensore alassino che si impenna e colpisce la traversa sbattendo poi vicino alla linea di porta senza varcarla. Sulla respinta della difesa si avventa Ferrara, ma il suo tiro è preda di Ventrice.

32' intervento in scivolata di Massa su Sassari, ammonito il difensore giallorosso.

30' cross tagliato di Ferrara, colpo di testa in tuffo di Vittori e palla che sfiora il palo alla destra di Ventrice.

27' De Benedetti resta a terra ed abbandona momentaneamente il campo. Non dovrebbero esserci problemi per il difensore finalese nel proseguire.

25' azione avvolgente degli ospiti, Di Mario dalla sinistra cerca un compagno in area ma il suo cross trova solo le manone di Porta.

22' intervento deciso di Di Mario ai danni di Ferrara. Il giocatore ospite viene ammonito.

15' riprende ora il gioco dopo le medicazioni necessarie per permettere all'assistente di proseguire.

9' gioco interrotto da ormai quasi 5' per un infortunio al primo assistente. Necessario l'intervento dei sanitari con il signor Orsini ancora a terra.

5' risponde l'Alassio con un doppio tentativo. Punizione dal limite di Franco che Porta devia in angolo, sugli sviluppi del quale Lupo si incunea tra le maglie della difesa di casa e coglie il palo!

3' manca la giusta cattiveria a Genta che si presenta tutto solo davanti a Ventrice, lo supera ma si fa murare sulla linea di porta la conclusione da Pastorino! Primo grande sussulto del match.

1' terminato il minuto di raccoglimento in memoria del terremoto de L'Aquila comincia Finale-Alassio!

PRIMO TEMPO

Passa dall'uggioso pomeriggio della riviera ligure di ponente in questo scorcio di primavera che anticipa la pausa pasquale per il campionato di Eccellenza la lotta alla salvezza.

La ricerca dei tre punti è fondamentale per Finale ed Alassio FC, ormai in astinenza di vittorie da tanto, troppo tempo, per passare un finale di stagione tranquillo. Se il mantenimento della categoria era obbiettivo chiaro alle vespe dello squalificato Monti da ormai qualche mese, è da alcune giornate che anche i giallorossi, che non vincono dalla seconda giornata di ritorno, sono costretti a guardarsi le spalle.

Manca pochissimo al fischio d'inizio del match, ecco le scelte dei due tecnici, entrambi alle prese con importanti assenze:

FINALE (4-4-2): Porta; Scalia, Maiano, De Benedetti, Massa; Ferrara, Ghigliazza, Buonocore, Genta; Vallerga L., Vittori.

A disposizione: Stavros, Finocchio, Intili, Galli, Pollero, Godena, Brunetti, Vallerga G., Sgambato.

Allenatore: G. Porzio

ALASSIO (4-2-3-1): Ventrice; Oxhallari, Pastorino, Bisio, Grande; Odasso, Franco; Sassari, Ottonello, Di Mario; Lupo.

A disposizione: Guerrina, Abbatemarco, Giraldi, Basso, Damonte, Mandraccia, Scaglione, Sfinjari, Paterno.

Allenatore: A. Basso