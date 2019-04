Calcio, Loanesi. Un secondo posto che sa di impresa per il team manager Piave: "Merito del mister e dei ragazzi, i nostri complimenti all'Ospedaletti"

Il gol di Boiga in pieno recupero ha permesso alla Loanesi di impattare 1-1 con il Varazze e conquistare aritmeticamente il secondo posto in campionato. Un traguardo sicuramente inaspettato a inizio stagione, ma che non può che rallegrare il team manager Brian Piave e l'intero entourage rossoblu:

"Non posso che essere soddisfatto, come tutta la società, per il traguardo raggiunto ad oggi, siamo felici ed orgogliosi, ma il secondo posto dev'essere uno stimolo a non accontentarci: ora l'obiettivo è mantenere almeno sette punti sulla quinta piazza, per evitare il primo turno dei playoff.

Un grande plauso va al mister e ai ragazzi, sono stati capaci di costruire insieme una vera e propria favola. Non era infatti preventivabile che un gruppo così giovane potesse tenere testa a un team attrezzato come l'Ospedaletti. A tal proposito rivolgo a nome dell'intera Loanesi le più vive congratulazioni al club orange, per l'importante e meritato traguardo raggiunto".