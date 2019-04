Calcio. Savona, prossima fermata Lavagna. Biancoblù in campo al "Riboli" per ritrovare gol e vittoria

Lavagnese-Savona, nelle ultime due stagioni, ha sempre regalato gol, spettacolo e risultati a dir poco scoppiettanti. Basti ricordare il 5-3 che tagliò fuori dalla lotta promozione la squadra biancoblù allora allenata da mister Siciliano, passando per la vittoria all'ultimo respiro (che gol di Guarco al 95') sotto la gestione Chezzi, fino alla "manita" in Coppa Italia lo scorso settembre firmata Bartolini, Bacigalupo, Tognoni, Virdis.

La sfida in programma quest'oggi al "Riboli" promette dunque grandi emozioni, nonostante le due squadre stiano attraversando un periodo abbastanza particolare. I bianconeri di Tabbiani, decimi in classifica con 34 punti all'attivo, alternano ottime prestazioni e passi falsi talvolta inspiegabili, come dimostra il clamoroso ko interno di domenica scorsa contro la Folgore Caratese (levantini avanti 3-1 e superati nel finale con il 3-4 di Daynè in pieno recupero).

Più solida ma meno brillante rispetto al girone d'andata la formazione di Grandoni, a secco di gol da quattro partite (con porta inviolata nelle ultime tre). Tante le soluzioni tattiche provate dal tecnico ex Scandicci che, dopo una settimana molto intensa dal punto di vista dei rapporti con i giocatori, potrebbe rilanciare il più collaudato 4-3-3, schema in grado di esaltare le caratteristiche di alcuni elementi che conoscono bene il sintetico del "Riboli" (gli ex Tognoni e Venneri in primis). Assenti per squalifica Vittiglio e Bacigalupo, oltre agli acciaccati Esposito e Grandoni jr.

Il probabile undici di partenza (4-3-3): Fiory; Venneri, Garbini, Guarco, Grani; Degl'Innocenti, Miele, Cambiaso; Tognoni, Virdis, Lombardi

Fischio d'inizio alle ore 15:00, con webcronaca della gara in diretta dal "Riboli" sulle pagine del nostro quotidiano.