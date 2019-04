Calcio. Serie D: Cambiaso e Torelli rilanciano il Savona, Lavagnese ko 2-0 nella ripresa

LAVAGNESE - SAVONA 0-2 (54' Cambiaso, 72' Torelli)

FINISCE LA GARA DEL "RIBOLI". TORNA AL SUCCESSO IL SAVONA DI MISTER GRANDONI, CHE SUPERA LA LAVAGNESE (2-0) GRAZIE AI GOL DI CAMBIASO E TORELLI

92' ammonito Queirolo per un fallo di frustrazione su capitan Venneri

90' cinque minuti di recupero

89' allontanato mister Grandoni, dopo un lungo battibecco con la panchina avversaria.

86' si rivede in campo Ramon Muzzi, fuori Piacentini

84' Lavagnese in avanti con la forza della disperazione, ma sembra piuttosto stanca la squadra di Tabbiani

76' continua la girandola di sostituzioni: la Lavagnese manda in campo Gnecchi al posto di El Khayari, mentre tra le file biancoblù Aretuso e Tognoni rilevano Lombardi e Degl'Innocenti

72' IL 2-0 DI TORELLI! Caruso è bravo a respingere la conclusione ravvicinata di Lombardi, ma nulla può sul successivo missile del centrocampista biancoblù, al primo centro con la maglia del Savona

70' giallo per Bonaventura

69' altra deviazione decisiva di Fiory, che con la punta della dita allontana un destro velenoso di Saccà. Preme la Lavagnese nel tentativo di raddrizzare la gara

68' Grandoni si gioca la carta Torelli per rinforzare la mediana, fuori Virdis

64' ancora protagonista Fiory, che si oppone con il corpo al tentativo ravvicinato di El Khayari

62' Fiory respinge con i pugni il destro di Alluci, ripartenza dei biancoblù con Piacentini-Virdis-Lombardi e conclusione del numero 10 ex Massese direttamente sul fondo

57' Tabbiani inserisce Bonaventura al posto di Purro

54' CAMBIASO, IL VANTAGGIO DEL SAVONA! Si sblocca la squadra di Grandoni, con il classe 2000 ex Albissola che supera Caruso dopo una conclusione di Piacentini respinta dallo stesso portiere bianconero. 0-1 al "Riboli"

53' tocco di mano in area bianconera, veementi le proteste dei giocatori del Savona, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Episodio da VAR

51' cartellino giallo per Saccà, entrata in ritardo sul ginocchio di Garbini

50' ritmi più bassi in questo avvio di ripresa, i ventidue in campo

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione di gioco. Lavagnese e Savona sono ancora ferme sullo 0-0

38' Piacentini per Virdis, girata del bomber sardo troppo centrale per impensierire l'ex numero uno dell'Albissola

36' ancora Lombardi su punizione, Caruso risponde presente sul primo palo

32' buono spunto di Cambiaso sulla sinistra, pallone arretrato per Miele che di destro calcia un metro alto sopra la traversa

29' partita sempre combattuta: più propositiva la squadra di Tabbiani, mentre agiscee prevalentemente di rimessa l'undici biancoblù

28' veloce ripartenza di Lombardi, che di sinistro non riesce a trovare lo specchio della porta.

27' siluro di Casagrande da posizione defilata, Fiory si salva in angolo

21' primo ammonito anche tra le file bianconere, giallo all'indirizzo di Alluci

18' Lavagnese in costante proiezione offensiva, quinto angolo a favore dell'undici di Tabbiani

17' stacco perentorio di Fonjock sul traversone di Alluci, Fiory para a terra

15' giallo per Guarco, costretto ad atterrare Saccà all'altezza del lato corto dell'area biancoblù

12' grandissimo anticipo di Guarco su Oneto, che di tacco era pronto alla deviazione vincente. Sul corner seguente nessun pericolo per l'estremo difensore savonese

9' primo angolo del match a favore della Lavagnese, Saccà mette in area il pallone che viene deviato di testa da un giocatore bianconero, finito però in posizione di fuorigioco dopo un batti e ribatti davanti alla porta di Fiory

4' buon approccio alla gara degli striscioni, punizione di Lombardi respinta con i pugni da un attento Caruso

1' inizia la gara! Completo rosso per la Lavagnese, classici colori biancoblù per la squadra di Grandoni

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Riboli" di Lavagna, dove tra pochi minuti scenderanno in campo Lavagnese e Savona, gara valevole per la 30^ giornata del girone A di Serie D. Gli striscioni, a secco di vittorie da quattro partite, devono consolidare il terzo posto in classifica, mentre la formazione bianconera, con 34 punti all'attivo, ha ancora bisogno di qualche punticino per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Capitolo formazioni:

LAVAGNESE (4-3-3): Caruso; Casagrande, Queirolo, Tos, Purro; Alluci, Fonjock, G. Basso; Saccà, Oneto, El Khayari. A disposizione : Nassano, Bacigalupo, Avellino, Ranieri, Botteghin, Gnecchi, Romanengo, S. Basso, Bonaventura. Allenatore : Tabbiani