Calcio, Tornei Estivi. La 3° Savona Cup Libertas 2019 accende i motori!

Dedicata al compianto Lelio Speranza, per quasi quarant’anni indimenticabile presidente del CONI provinciale di Savona, la terza edizione della Savona Cup, il torneo di calcio amatoriale organizzato in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Savona, è sulla rampa di lancio.

Il prestigioso trofeo, nato nel 2017, si propone come manifestazione principale del calcio estivo savonese, cercando di bissare il successo riscosso nelle due passate edizioni.

Il torneo si svolgerà per la prima volta nel campo sportivo “Carlo Rondoni” in Via Trincee, da sabato 29 giugno a sabato 14 luglio, per due settimane di puro calcio. Le iscrizioni sono già state aperte, per chi volesse aderire alla competizione può mettersi in contatto con il responsabile delle iscrizioni Niccolò Enrile (338/7705498) o con il responsabile amministrativo Gabriele Siri (328/5483017).

La manifestazione sarà coordinata e gestita da un apposito Comitato Organizzativo, che avrà l’ausilio del Cav. Roberto Pizzorno, Presidente Regionale Libertas e Delegato Provinciale CONI, e del Dott. Felicino Vaniglia, Responsabile Regionale Libertas calcio giovanile e amatoriale.