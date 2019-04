Calcio. Virtus Entella, i quattro gol nel derby ligure valgono tre punti pesanti. Mister Boscaglia: "Era una partita insidiosa, Albissola squadra viva"

"Era una partita che nascondeva molte insidie - il pensiero del tecnico dei chiavaresi - l'Albissola pur essendo in una difficile posizione di classifica è una squadra viva e organizzata, che soprattutto in ripartenza ti può fare male così come stava accadendo. Nei primi quindici minuti abbiamo commesso due errori e loro sono stati molto pericolosi, poi abbiamo iniziato a giocare bene tra le linee e con gli attaccanti che si sono mossi tanto: da quel momento i nostri avversari sono andati in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo iniziato in maniera titubante, ma poi abbiamo preso le redini del gioco in mano concedendo pochissimo fino al punto che i nostri attaccanti, dico la verità, non mi sono piaciuti: si sono specchiati troppo e a me questo non piace per tanti motivi. L'espulsione ha poi chiuso definitivamente la partita".