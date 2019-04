Calcio, Bragno. Cattardico difende i giocatori a spada tratta: "Questo gruppo non si tocca. Il mio futuro? Vincere le prossime due partite"

Le dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online, la scorsa settimana, da parte del direttore sportivo del Bragno, Roberto Abbaldo, hanno inevitabilmente scatenato una reazione all'interno del mondo biancoverde.

Il tecnico Cristian Cattardico ha infatti immediatamente difeso il proprio gruppo di giocatori, anche dopo il 4-4 maturato ieri pomeriggio sul campo del Vallescrivia.

Mister, non è stata una settimana semplice.

"Assolutamente no, ma ai ragazzi non posso dire nulla: è da inizio stagione che si stanno allenando con serietà e impegno, come tecnico non posso muovere a loro nessun tipo di appunto per la serietà e la dedizione con cui affrontano non sole le partite, ma ogni singolo allenamento. ll calcio non è una scienza esatta e lavorare al meglio non ti porta automaticamente ad avere determinati tipi di risultati".

Ad oggi sareste fuori dai playoff, seppur manchino ancora 180 minuti e la classifica sia davvero corta.

"Ed è lì che concentriamo le nostre energie. Ogni squadra sono convinto che onorerà il campionato, a partire dalla capolista Ospedaletti, sta a noi vincere le prossime due partite contro San Stevese e Voltrese per poter arrivare a 54 punti e ottenere il record storico di punti per il Bragno. Siamo davanti al Taggia, e a un solo punto da Arenzano e Sestrese, squadre con strutture e società altamente strutturate, con determinati risultati potremmo addirittura chiudere terzi".

Ieri pur con un pareggio la squadra ha dimostrato carattere.

"Abbiamo pareggiato 4-4 contro un Vallescrivia che sa il fatto suo. Certo, ci sono stati degli errori, ma ripeto, la serietà di questi ragazzi non è mai venuta meno".

Le ultime schermaglie con la società possono mettere a rischio i rapporti futuri?

"Il mio futuro sono le ultime due partite. Poi ovviamente a bocce ferme la società farà le proprie riflessioni e il sottoscritto le sue, come avviene ogni anno in tutti i club".