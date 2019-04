Calcio, Olimpia Carcarese. Hublina ancora a segno e i playoff sono a portata di mano: "E' il nostro sogno"

Ancora un gol, ancora una vittoria e un pensiero fisso chiamato playoff. Per Andreja Hublina e l'Olimpia Carcarese continua il magic moment, confermato anche ieri pomeriggio sul campo della Nolese.

Il trequartista dei valbormidesi ha però anche una dedica speciale da porre al termine dell'incontro.

Andreja, c'è più soddisfazione o rammarico per l'attuale classifica?

"Al momento c'è tanto entusiasmo ed è questo il sentimento che prevale. La cavalcata nel girone di ritorno è stata a dir poco fantastica, seppur ci sia un pizzico di rimpianto per i punti persi nel girone di andata: tra infortuni, squalifiche e nostri errori avremmo potuto ricoprire una posizione di classifica anche migliore. Non dimentichiamoci nemmeno i due punti di penalizzazione, ma ora è giusto pensare positivo e farci trovare pronti alla ripresa del campionato".

I playoff sono quasi a portata di mano.

"Noi dobbiamo fare il nostro e vincere le ultime due partite, sperando che davanti qualcuno rallenti. Portare a casa due vittorie non ci garantirebbe la matematica certezza della qualificazione ai playoff, ma di sicuro ne aumenterebbe le possibilità".

Oramai stai segnando con una costanza impressionante, rispetto all'inizio della carriera il tuo modo di giocare è mutato parecchio:

"E' vero, devo dire grazie al mister per avermi posizionato qualche metro più avanti, subito a supporto delle punte. Diciamo che con i miei compagni c'è un reciproco scambio, visto che mi mettono davvero nelle condizioni migliori per poter essere efficace; da parte mia non posso che contraccambiare i loro sforzi facendomi trovare il più pronto possibile negli ultimi metri di campo".

Hai una dedica speciale da fare.

"La scorsa settimana è scomparsa mia nonna e nell'ultimo periodo non ho potuto stare al fianco dei miei compagni come avrei voluto, ma loro sono stati bravissimi a mantenere un alto livello di rendimento. Un abbraccio intendo rivolgerlo anche a un mio compagno, Clemente: non sta passando un bel periodo ed è giusto che abbia il mio supporto e di tutta la squadra".