Calcio, Savona. Quasi due gol a partita con la Juniroes per Filippo Dapelo: "Se mister Grandoni mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto" (VIDEO)

Quattordici gol in 8 gare: bastano questi numeri per raccontare come il contributo di Filippo Dapelo alla Juniores del Savona sia stato a dir poco tangibile.

Con la gara in casa del Ligorna, per limiti anagrafici, si è interrotta l'esperienza con il team di mister Errico, dato che alla fase nazionale non potranno prendere parte elementi "over".

L'occasione sarà però utile per concentrarsi sulla Prima Squadra, con la speranza che possa arrivare l'esordio con il gruppo guidato da Alessandro Grandoni.