Calcio. Savona, Torelli al settimo cielo dopo la vittoria e il gol realizzato a Lavagna: "Ne venivo da un periodo molto difficile, ora avanti su questa strada" (VIDEO)

Vittoria pesante in ottica playoff per il Savona di mister Grandoni. Il 2-0 di Lavagna permette ai biancoblù di consolidare il terzo posto, avvicinando (a -4) anche la Sanremese seconda in classifica, sconfitta con un pesante 3-0 in quel di Bra.

Nel tabellino della gara del "Riboli" spiccano le reti di Cambiaso e Torelli, entrambi al primo centro con i colori biancoblù.

Proprio il centrocampista classe '94 ex Lumezzane, subito dopo il gol del 2-0, ha esultato in maniera fin troppo veemente, a conferma di un periodo difficile dal quale spera di essersi tirato definitivamente fuori dopo la prestazione di ieri