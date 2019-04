Calcio, Speranza. I ringraziamenti di Luca Scarfò: "Il presidente Bruzzone merita solo soddisfazione, un grazie alla società per avermi permesso di tornare in campo"

Quarto risultato utile consecutivo e tris al Don Bosco Vallecrosia Intemelia per uno Speranza che sembra aver trovato continuità di risultati.

I rossoverdi hanno contemporaneamente ritrovato le giocate di Luca Scarfò, tornato in campo dopo la riduzione della squalifica:

"Gli ultimi risultati ci premiano, sia come squadra ma soprattutto comE società. Il presidente Bruzzone in particolar modo va solo elogiato per l'attaccamento a questi colori e per i grandi sforzi che esprime a favore dello Speranza. Ci auguriamo di regalargli nuove gioie come quelle di ieri, se le merita davvero tutte.

Grazie anche al supporto del club è arrivata la riduzione della squalifica, cosa che mi ha permesso di tornare in campo già al termine di questa stagione; in caso contrario avrei dovuto aspettare addirittura il nuovo campionato".