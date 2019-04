Rari in lutto per la scomparsa dell'amico Piero Borelli

Il comunicato del club biancorosso

Ci ha lasciato Piero Borelli, 74 anni, vera anima dell'A.N. Brescia, grande esperto ed appassionato di pallanuoto, grande comunicatore e grande amico della Rari Nantes Savona. Il suo esempio e la sua passione saranno sempre un riferimento importante per il mondo della pallanuoto.

Tutta la Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe alla moglie Marilisa, alla figlia Arianna, a familiari, amici ed alla società A.N. Brescia.

Il Settebello giocherà contro l'Ungheria, nelle Finals di Europa Cup, con un segno di lutto al braccio. In tutte le manifestazioni federali in programma sabato e domenica sarà osservato un minuto di raccoglimento. La camera ardente è stata allestita alla Domus Salutis, in Via Lazzaretto 3, a Brescia. I funerali saranno celebrati lunedì 8 aprile dalle 13.45 partendo dalla Domus alla chiesa di San Gaudenzio (Mompiano).