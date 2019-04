Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Tealdo Scotta Alta Langa 11-7



L'Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo vince la Supercoppa di pallapugno, la prima con Federico Raviola capitano, dopo le sei vinte dalla Canalese di Bruno Campagno e le due conquistate dall'Albese di Massimo Vacchetto nelle ultime otto edizioni.

Si parte con la battuta alla piemontese (muro a sinistra) e cinque giochi tutti a favore dell'Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo, anche se i primi due sono risolti alla caccia unica e il quinto al primo vantaggio. Nel mezzo interruzione di otto minuti per la pioggia. All’inversione di battuta, con il muro a destra, la Tealdo Scotta Alta Langa prova a reagire, aggiudicandosi i primi due giochi (uno alla caccia unica), poi si prosegue con un gioco per parte fino al riposo e i biancorossi cuneesi avanti 7-3 dopo due ore esatte. Gioco d’apertura della ripresa per l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo, la quadretta langarola di Davide Dutto resta in scia, ma non riesce a provare lo spunto per avvicinare gli avversari e finisce 11-7.



Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo: Federico Raviola, Davide Devalle, Danilo Mattiauda e Manuel Brignone. Dt: Giuliano Bellanti.

Tealdo Scotta Alta Langa: Davide Dutto, Alessandro Re, Davide Iberto e Daniele Panuello. Dt: Gianni Costa.

Arbitri: Giorgio Gili e Ivan Montanaro.



Note: due ore il primo tempo con un'interruzione di otto mintuti per la pioggia di otto; 58 minuti il secondo tempo.

Andamento dei giochi: 1-0 (caccia unica), 2-0 (caccia unica), 3-0, 4-0, 5-0, 5-1 (caccia unica), 5-2, 6-2 (caccia unica), 6-3, 7-3, 8-3, 8-4 (a zero), 9-4, 9-5, 10-5, 10-6, 10-7, 11-7.