Calcio, Eccellenza. "Vado: dipende tutto da te", parola di capitan Del Nero

Le quattro reti rifilate domenica dal Vado all'Albenga hanno messo in evidenza la potenza delle bocche da fuoco dell'attacco a disposizione di mister Tarabotto, che ha trovato nella solidità difensiva un'arma altrettanto importante per ottenere gli ultimi positivi risultati.

Pilastro della difesa è capitan Manuele Del Nero, ai nostri microfoni per un punto sul campionato dei rossoblu in attesa di quelle che sono da considerarsi di fatto due finali per i rossoblu con Molassana e Cairese.

Manuele, vi sentite finalmente pronti al salto di categoria?

"Per la serietà, la professionalità, le strutture ed il lavoro svolto dalla proprietà sarebbe un peccato non riuscire a mettere a frutto il tutto concretizzando il primo posto a fine stagione. Inoltre posso dire di essere veramente orgoglioso di giocare con questi ragazzi, dei rapporti umani che si sono creati, ed in quindici anni di carriera penso di non esagerare se dico che un gruppo del genere l'ho trovato raramente".

Qual è stato il punto di svolta nella stagione del tuo Vado?

"Credo sia stata la vittoria di Ventimiglia a dare il via a questa cavalcata così incredibile, che forse nessuno si aspettava. Ci davano già per morti a dicembre, però i tanti sacrifici che facciamo, che anch'io faccio da un paio di anni perché credo fortemente in questo progetto portato avanti dalla società, stiano venendo ripagati in questi ultimi mesi dai risultati sul campo".

Dal mercato sono arrivati alcuni elementi importanti. Chi ti ha sorpreso?

"Gli innesti sono stati decisivi per migliorare il livello della rosa. Parlo di una punta navigata come Edo Capra, uno che spacca le partite e dà imprevedibilità e positività, di Gallo e anche Marmiroli. Lui penso sia stata veramente una bella sorpresa, ha doti che c'entrano veramente poco con la categoria".

Oltre all'ottimo gioco offensivo però c'è una difesa che si avvicina spesso alla perfezione.

"Con Daniele (Puddu, ndr) ci completiamo: lui è più marcatore mentre a me piace più impostare il gioco. Una grande mano poi ci arriva dai terzini, tutti ragazzi giovani ma anche bravi, ed è importante abbinare le due cose. Penso ad esempio a Severi, chiamato in causa ad Albenga come titolare dopo tempo ma secondo me già pronto per ben altri palcoscenici. In più aggiungiamoci un portiere come Illiante che non credo abbia bisogno di molte parole di presentazione".

Subito dopo la pausa vi aspettate già qualcosa di importante dai risultati?

"Col Molassana dico che può già essere decisiva al novanta per cento, visti anche il calendario. Arrivati qui davanti a tutti però siamo consapevoli che tutto dipenderà da noi stessi, che siamo noi quelli su cui dobbiamo fare la corsa".