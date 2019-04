Calcio, il Savona ritrova slancio e fiducia dopo il 2-0 di Lavagna. Garbini: "Sempre a disposizione del mister, bene lo spirito messo in campo fin dall'inizio" (VIDEO)

La grinta di Pablo Andrés Garbini si conferma ancora una volta utile alla causa Savona. Nel 2-0 esterno dei biancoblù sul campo della Lavagnese c'è da rimarcare l'ottima prestazione del centrale ex Albissola, che nel post partita esprime la propria soddisfazione per un successo che mancava da quattro partite.

Per i biancoblù, a 360 minuti dalla fine del campionato, i risultati dell'ultimo turno hanno riaperto una chance anche in ottica secondo posto, con la Sanremese distante solo quattro lunghezze. La squadra di Lupo, infatti, dopo la sconfitta per 3-0 in quel di Bra, dovrà vedersela domenica prossima con l'insaziabile Lecco già promosso in Serie C. La formazione bluceleste, nonostante i venti punti di vantaggio sui matuziani, sbarcherà al "Comunale" con l'intento di non lasciare nulla agli avversari, sognando quel record di punti ancora alla portata degli uomini di Gaburro.

Non avranno vita facile anche gli striscioni, che nel "bosco" del Bacigalupo riceveranno la Folgore Caratese, squadra in salute e rinfrancata dalle ultime due vittorie contro Lavagnese e Chieri. La settimana ad alta tensione vissuta all'interno del sodalizio savonese sembra avere scosso la squadra, schierata da Grandoni con un 4-3-1-2 pronto a essere riproposto anche nelle ultime giornate.

Tra le note positive lasciate dalla trasferta di Lavagna la discreta prestazione del centrocampo biancoblù, con il primo gol di Cambiaso (meritato per quanto fatto vedere durante l'arco della stagione) e la rete di Torelli, entrato al posto di un Virdis apparso leggermente in calo rispetto al girone d'andata (e poco servito dai compagni). Il bomber sardo resta comunque un giocatore indispensabile, per carisma e qualità, nei meccanismi della squadra, con la speranza che anche gli altri attaccanti Piacentini e Lombardi (senza dimenticare Tognoni) possano sbloccarsi già da domenica prossima.