Calcio, Prima Categoria. Con la vittoria di domenica la salvezza è ad un passo per la Letimbro, Mattia Frumento: "Vittoria di gruppo, l'atteggiamento è tutto quando ti giochi queste posizioni"

La Letimbro conquista una vittoria chiave in ottica salvezza, superando all’inglese l’Aurora Calcio. Mattia Frumento nella ripresa e Cossu allo scadere, sono gli autori delle due marcature che hanno permesso alla squadra di mister Oliva di conquistare i tre punti. Ad analizzare l’incontro è proprio l’autore del vantaggio gialloblù:

“E’ stata una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla salvezza. Ci siamo impegnati molto in settimana e fortunatamente a portare a casa i tre punti con una delle migliori prestazioni della stagione. Abbiamo approcciato al meglio la gara e dopo un primo tempo equilibrato siamo riusciti a sbloccare il risultato, chiudendo poi la partita nel finale. Credo che tutti abbiano dato il massimo e il risultato ne sia la conferma. Per quanto riguarda la mia prestazione sono molto contento per aver aiutato la squadra con il goal, resto comunque rammaricato per non aver reso al meglio in fase realizzativa durante la stagione.”

Con 180 minuti alla fine la salvezza è ad un passo: “Quando lotti per queste posizioni di classifica l’atteggiamento è tutto. Sicuramente quest’anno abbiamo avuto alti e bassi e dobbiamo crescere molto sotto questo punto di vista, ma abbiamo anche dimostrato che se scendiamo in campo con il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con tutti. Speriamo di raggiungere la matematica certezza della permanenza in Prima Categoria il prima possibile.”