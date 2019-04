Eccellenza, Matteo Giribone elogia la sua Cairese: "Staff tecnico e ragazzi grandiosi. Play Off? Tutto è possibile"

"La squadra è andata al di sopra delle aspettative, nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Cairese ancora in gioco a due partite dal termine del campionato".

Matteo Giribone, ex calciatore e ora DS della compagine valligiana, è fiero di quanto fatto dai ragazzi guidati dal tecnico Solari e non fa nulla per nascondere il suo orgoglio.

A 180 minuti dal triplice fischi definitivo della regoular season, i gialloblù sono al quarto posto e potenzialmente ancora in corsa per i Play Off, oltre ovviamente alla vittoria del torneo.

"Tutta la rosa è stata fantastica, così come il lavoro di mister Solari e del suo staff tecnico. Matteo ha dimostrato di essere all'altezza nonostante abbia iniziato appena lo scorso anno a dirigere una prima squadra, per cui tutta la società apprezza il suo operato. Ora andremo a giocarci queste ultime due sfide provando ad ottenere sei punti perchè l'esperienza ci insegna che nel calcio niente è mai scontato. I Play Off? Ci crediamo, sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e per il paese di Cairo che non ci ha mai fatto mancare il proprio affettoin queste due annate incredibili"

Impossibile infine non parlare del mercato che si animerà a breve.

"Attendiamo l'esito finale del campionato e faremo le nostre valutazioni. Ora ci concentriamo soltanto su questo e sul Torneo Internazionale, fiore all'occhiello per questa società. Avendo vinto il titolo lo scorso anno con alcune giornate di anticipo, di sti temo eravamo già al al lavoro per capire dove poter intervenire sulla rosa, ma attualmente di mercato è alquanto prematuro parlarne."