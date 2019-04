Il Celle si gode la salvezza in Promozione, Giguet: "Annata più che positiva, ci meritiamo il traguardo raggiunto"

Al Celle basta una vittoria di misura contro il Taggia per conquistare la matematica salvezza, centrato il tanto agognato obiettivo stagionale. Un campionato altalenante quello delle civette, che però ha premiato la caparbietà della squadra e il gran lavoro fatto da mister Palermo. L’autore del goal Marco Giguet interviene ai nostri microfoni esprimendo tutta la sua gioia:

“È stata una bella partita, interpretata nel migliore dei modi già dal primo tempo. Il Taggia è una squadra forte e organizzata, per questa ragione la nostra vittoria assume un grande valore. Ottimo anche l’arbitraggio, il direttore di gara è riuscito a gestire al meglio un incontro così delicato. Siamo riusciti a concretizzare il lavoro come preparato in settimana, le motivazioni erano alte vista l'importanza della gara. Sono anche estremamente soddisfatto per il goal, perché si è rivelato decisivo per la conquista del nostro obiettivo stagionale.”

Un campionato vissuto in zona playout, ma le ultime 4 vittorie consecutive ha permesso ai giallorossi di mantenere la categoria: “La nostra annata è stata più che positiva, nella prima parte della stagione abbiamo fatto molta fatica, ma partita dopo partita siamo cresciuti. Parte del merito va anche alla società, che ci ha trasmesso la giusta sicurezza e alla serietà dello staff di mister Palermo, sempre pronto ad aiutarci. Piano piano siamo riusciti a rialzarci e abbiamo dimostrato che questa squadra merita la categoria, dai giocatori alla società stessa. Non è da tutti rimontare e raggiungere l'obiettivo con addirittura due giornate d'anticipo, quando solo due mesi fa venivi dato per morto; lo dimostrano le quattro vittorie di fila delle ultime giornate. Volevo complimentarmi con tutti i miei compagni, soprattutto con quelli che hanno trovato meno spazio, il cui contributo è stato più volte decisivo.”