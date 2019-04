Vado, celebrazioni per Bacigalupo, parla il nipote Paolo: "Paragonarlo ad un’influencer o ad una stellina del calcio vuol dire non comprendere il messaggio che ci ha lasciato"

Non sembrano placarsi le polemiche intorno alle celebrazioni previste dal comune di Vado nel ricordo del compianto portiere del "Grande Torino", Valerio Bacigalupo.

Per celebrare l'estremo difensore, nel settantesimo anniversario della sciagura di Superga in cui perse la vita prematuramente, il comune di Vado Ligure ha stanziato 50mila euro per le commemorazioni, destando qualche perplessità nella minoranza consiliare (CLICCA QUI).

Non sono certo piaciute alla famiglia dell'ex calciatore, nato proprio a Vado, le rimostranze dei consiglieri all'opposizione, i quali avevano definito "esagerata" la cifra stanziata dall'amministrazione guidata dal sindaco Monica Giuliano, tanto da suscitare nel nipote di Bacigalupo, Paolo, la necessità di prendere posizione in merito:

"Ho riflettuto molto sull’opportunità di rilasciare queste dichiarazioni in merito ai fatti dell’ultimo consiglio comunale vadese - riferisce Paolo Bacigalupo in una lettera inviata alla nostra redazione -. Una riflessione lunga e difficile dove si mescolavano rabbia, delusione e amarezza. Temevo di entrare in un campo, quello politico, che non mi appartiene e che non collima con la memoria di mio zio. Però da sportivo e padre di giovani calciatori sento di dover dire qualcosa, sento la forte necessità di difendere la dignità della mia famiglia di fronte a certi sciacallaggi".

"Paragonare Valerio ad un’influencer o ad una stellina del calcio senza valori - prosegue- vuol dire non comprendere il grande messaggio che ci ha lasciato. In questi 70 anni molti sono gli sportivi, vadesi e non, che si sono ispirati a lui traendo forza e sostegno dalla sua memoria, dalla sua semplicità e dedizione e attaccamento al territorio e allo sport".

Pone così l'accento sui valori espressi dallo zio Valerio il signor Paolo per difendere la scelta dell'amministrazione: "I signori Darrea e Lestinge hanno dimenticato che lo sport è innanzitutto uno strumento di aggregazione, crescita comune dove si abbattono le differenze siano sociali, religiose o altre e si collabora insieme per raggiungere lo scopo comune. Ed è questa la grande eredità che Valerio a lasciato ai vadesi, la forza di raggiungere scopi e obiettivi comuni per il benessere del gruppo, la forte identità territoriale ed un grande senso di appartenenza alla comunità. Senso di appartenenza che ha dimostrato anche fuori dal campo nel sostegno ai partigiani e agli sportivi antifascisti".

Conclude poi il nipote del portierone al quale oggi è intitolato lo stadio di Savona e non solo: "Con tutto rispetto non esistono termini di paragone tra lui e le persone a cui è stato paragonato. Voglio ricordare a questi signori che la memoria di mio zio e dei suoi valori è ancora così forte sul nostro territorio da essere fonte di ispirazione per la Vadese Calcio 2018. Società sportiva appena nata sul nostro comune e che lo ha scelto per il proprio scudetto."