Albisola Superiore, targa al valore sportivo a Simone Salvo

Venerdì 12 aprile 2019, alle 9.00, nella Sala Giunta del palazzo comunale in piazza della Libertà 19 ad Albisola Superiore, sarà consegnata una targa al valore sportivo a Simone Salvo, albisolese e componente della squadra di pallavolo che si è aggiudicata la medaglia d’argento negli “Special Olympics World Games 2019” ad Abu Dhabi.

Special Olympics è un movimento che promuove attività sportive per disabili intellettivi, nato negli Stati Uniti negli anni ‘60 grazie a Eunice Kennedy ed opera in Italia dal 1968. Attualmente vi aderiscono più di 170 Paesi nel mondo.Da alcuni anni, in diverse discipline, è praticato lo sport unificato che vede gareggiare insieme disabili e normodotati favorendo l’integrazione.

La delegazione italiana ha partecipato ai giochi mondiali con 115 atleti, 39 tecnici e 3 delegati per un totale di 157 azzurri.

L’albisolese Simone Salvo da anni gioca a pallavolo nella palestra in via alla Massa con gli amici dell’associazione ADSO e con i volontari che con i ragazzi si allenano ogni giovedì sotto la guida di Serena Taccetti, coordinatore nazionale di pallavolo in “Special Olympics”.