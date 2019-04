Giovanni Mela, il bomber dell'Albenga Calcio scende in campo per Calleri sindaco

Un nome illustre per team Calleri: per la squadra guidata dal candidato sindaco Gerolamo Calleri scende in campo anche Giovanni Mela, noto attaccante che ogni domenica indossa la divisa dell'Albenga Calcio. A darne notizia è stato lo stesso calciatore sui suoi profili social, oggi, nel giorno del suo compleanno: "Chi mi conosce bene sa che quando mi dedico a qualcosa lo faccio con il massimo impegno, la massima lealtà e la massima dedizione. Nella vita, come sul campo di gioco. Passione e dedizione, oltre a rispetto della libertà e delle idee di tutti penso siano fondamentali, tutti i giorni. Ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali, per dare il mio contributo per cambiare Albenga" ha scritto Giovanni Mela.