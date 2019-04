Giudice Sportivo: Prima Categoria A: tre giornate a Diagne, Schievenin e Giglio, due per Caneva, Condro e Mister Medori

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA 2 gare

MEDORI ROBERTO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

SCHIEVENIN FABRIZIO (CERVO 2016)

A seguito di un fallo fischiato a sfavore, rivolgeva al ddg, con fare aggressivo, un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnata da una blasfema; alla notifica del provvedimento di espulsione, cercava di avvicinarsi in modo minaccioso al ddg, rivolgendogli un'ulteriore espressione irriguardosa, venendo trattenuto e allontanato da alcuni compagni.

GIGLIO ANDREA (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

Colpiva un avversario con un violento schiaffo al volto, senza conseguenze lesive.

DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)

Dopo essere stato colpito da un avversario con un violento schiaffo al volto, reagiva colpendolo a sua volta con un pugno, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CONDRO STEFANO (DONBOSCO V.INTEMELIA)

CANEVA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BAYI SAMIR ISMAIL (PLODIO 1997)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BIANCO LORENZO (SOCCER BORGHETTO)

KOMONI ENDRIT (SPERANZA 1912 F.C.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

RAPALLINO EDOARDO (CAMPOROSSO)

CONDRO STEFANO (DONBOSCO V.INTEMELIA)

BONZO MATTEO (LETIMBRO 1945)

GILARDONI DANIELE (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

PRUDENTE GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARINI LUCA (AURORA CALCIO)

CAUTERUCCIO GABRIELE (BORGHETTO 1968)

COMBI MATTIA (CERVO 2016)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

BELLA GIOVANNI (CERVO 2016)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

SIMONETTI LUCA (BORGHETTO 1968)

BRIANO EDOARDO (PLODIO 1997)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALBERTI MATTEO (CERVO 2016)

MEO CARMINE (DONBOSCO V.INTEMELIA)

MONTINA MARCO (PONTELUNGO 1949)

ARMELLINO FEDERICO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MONTE CLAUDIO (SOCCER BORGHETTO)

SCERRA LORENZO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

MOZZONE PAOLO (AURORA CALCIO)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

CASCINA SALVATORE (CAMPOROSSO)

SGRO EMANUELE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

COSSU ANDREA (LETIMBRO 1945)

PALMIERE GIANLUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

CELA VINCENZO (ALTARESE)

USAI MATTEO (AURORA CALCIO)

GIOVINAZZO ROCCO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

SANTAMARIA EMANUELE (DONBOSCO V.INTEMELIA)

BASSO DAVIDE (PLODIO 1997)

PALOMBA STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ACCATINO SIMON (SPERANZA 1912 F.C.)