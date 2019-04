Mallare: è tutto pronto per l'Outdoor Day

E' tutto pronto per la seconda edizione dell'Outdoor Day Mallare promosso dal Lions Club Val Bormida con la partecipazione di Mallare Outdoor e Comune di Mallare.

Sarà un'occasione unica per pedalare o camminare in una delle più belle faggete liguri. L'evento è stato organizzato in 4 parti: tour in e-bike, tour in mountain bike, Baby bike su sterrato bandellato per bambini fino a 13 anni e camminata di 5 o 10 Km con ricca caccia al tesoro per i più piccoli.

Sarà presente anche l'equipe medica del Lions Club Val Bormida per svolgere gratuitamente lo screening della glicemia e della pressione arteriosa.

Il ricavato della manifestazione sarà totalmente impiegato per acquistare attrezzature ortopediche-sanitarie per persone disabili della Val Bormida.

I primi 200 iscritti riceveranno un paio di occhiali da sole sportivi.

Maggiori dettagli e modulo iscrizioni al link: https://www.metooo.io/e/outdoor-run-mallare-2019