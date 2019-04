Con la superspeciale di domani pomeriggio scatta il Rally di Sanremo: la guida per seguire la 66ma edizione

Sta finalmente per esaurirsi il fatidico conto alla rovescia che porta al mitico rally di Sanremo, una classicissima del rallismo italiano e che non ha visto mutare negli anni il proprio fascino.

Anche l'edizione numero 66 sarà valida per il massimo campionato nazionale, oltre al campionato nazionale Junior, per la Suzuki Cup e per la Coppa Fia RGT, elementi che permettono di pronosticare a tutti gli addetti ai lavori grande spettacolo. Con il numero 1 sulle portiere partirà Giandomenico Basso che, in coppia con Lorenzo Granai, porterà in gara la performante Skoda Fabia R5 griffata LORAN - Dp Autosport. Il pilota veneto ha già vinto tre volte nella Città dei Fiori e ha tutte le intenzioni di vincere nuovamente in virtù del primo posto ottenuto tre settimane fa in Toscana al rally del Ciocco. Ovviamente dovà fare i conti, in primis, con la Ford Fiesta R5 by Orange1 Racing dell'equipaggio composto da Simone Campedelli e Tania Canton e con la Citroen C3 R5 by F.p.F. Sport di Luca Rossetti coadiuvato alle note da Eleonora Mori.

Attenzione però al velocissimo irlandese Craig Breen (Skoda Fabia R5 by Metior), al francesino volante Franceschi (Skoda Fabia R5 by Sportec Engineering) e al varesino Andrea Crugnola con la nuovissima Volkswagen Polo Gti R5. Tra gli altri outsider troviamo anche i nomi di Marcello Razzini, Giacomo Scattolon, Rudy Michelini e Antonio Rusce. Come già anticipato, il Sanremo sarà anche il primo round per lo Junior, con i sette equipaggi iscritti che si contenderanno lo scettro del più forte a bordo delle nuovissime Ford Fiesta MK8 R2T. Il favorito sulla carta potrebbe essere Luca Bottarelli, ma attenzione a Marco Pollara e ad Andrea Mazzocchi.

Inutile nascondere inoltre che il pubblico aspetterà con grande impazienza e calore i passaggi del grande Danilo Ameglio, vero idolo di casa e sempre velocissimo con la propria Peugeot 106 A6.

Nella Suzuki Cup infine, il leader provvisorio del Monomarca è il savonese Fabio Poggio. Il portacolori della Effemme Autosport ha colto in Toscana una grandissima vittoria in rimonta e dovrà guardarsi alle spalle per gli attacchi minacciosi di Simone Rivia e Corrado Peloso mentre l'altro savonese in gara, Danilo Costantino, continuerà il suo apprendistato nella massima espressione tricolore a bordo della Swift in versione turbo.

Per quanto concerne il percorso, le ostilità partiranno ufficialmente domani pomeriggio alle 14.59 con la prova spettacolo "Porto Sole" per la lunghezza di 2,56 Km. Dopo un riordino pomeridiano presso Santa Tecla, gli equipaggi si dirigeranno sugli asfalti dell'entroterra, con le storiche p.s. "Vignai", "Bignone" e "San Romolo". Conclusasi la sessione di Refuelling e Service Area, i piloti affronteranno per concludere il DAY1 le p.s. "Mini Ronde" e la ripetizione della "San Romolo" totalmente con al buio, perchè il rally di Sanremo è da sempre sinonimo di fanalerie supplementari accese che squarciano il silenzio della notte.

Il DAY2 farrà capolino anche in provincia di Savona, con le quattro prove speciali "Testico", "San Bartolomeo", "Colle d'Oggia" e la "Testico-Colle d'Oggia.

La cerimonia ufficiale d'Arrivo è prevista per le ore 19 in Corso Imperatrice.