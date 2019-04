Basket, Under 18 di Eccellenza. il Vado perde a Livorno e si complica la vita per il passaggio del girone

Inizia a Livorno contro Don Bosco il girone interregionale under 18 eccellenza. Fin dalle prime battute si capisce che il livello delle partite sarà molto alto. Vado parte bene in attacco ma dall'altra parte la squadra di casa fa meglio tenendo ritmi altissimi e percentuali da 3 surreali. A fine primo quarto saranno tre le triple segnate da Livorno sulla sirena dei 24", canestri arrivati dopo un notevole sforzo difensivo dei pappagallini, che minano fortemente il morale così i liguri perdono coraggio e fiducia anche in attacco.

A fine primo quarto il punteggio dice 32 a 18. Nel secondo quarto Vado cerca la reazione difendendo ancora più forte, ma gli sforzi profusi tolgono lucidità all'attacco che fatica contro la fisicità avversaria, così alla fine il punteggio si dilata ancora 47 a 27. Nel terzo quarto grande reazione ligure che con la difesa a zona riesce ad abbassare i ritmi e trovare anche canestri in contropiede. Purtroppo ogni volta che i pappagallini arrivano a rientrare quasi sotto la doppia cifra di svantaggio, i padroni di casa puntualmente riescono a trovare una tripla che spezza le gambe ai liguri. 63 a 47 a fine terzo quarto. Ultimo quarto simile al terzo, con i liguri che ogni volta che provano a riavvicinarsi vengono ricacciati indietro fino al 87 a 68. Vittoria meritata per Don Bosco Livorno, le percentuali al tiro toscane della prima parte hanno reso la partita una montagna da scalare. La cosa positiva è che qualche mese fa lo sconforto avrebbe prevalso e il punteggio finale sarebbe stato decisamente più impietoso, stavolta i pappagallini hanno provato a rimanere a galla senza perdersi, riuscendoci per larghi tratti. Per competere a questi livelli serve più fisicità, qualità, energia e attenzione nell'arco di tutta la partita.

Pall. Don Bosco Livorno 87 - Pallacanestro Vado 68 (32-18; 47-27; 63-47)

Don Bosco Livorno: Bechi 8, Ense 11, Muzzati 3, Paoli 13, Ceparano 12, Korsunov 24, Barzacchi 3, Pino, Bellavista, Onojaife Allan 1, Calvi 12. All. Venucci.

Pallacanestro Vado: Jancic 11, Cito 6, Pesce, Bondì n.e, Lo Piccolo 22, Pintus 8, Brignolo 5, Anaekwe 2, Tsetserukou 14, Cirillo. All. Imarisio, Ass. Dagliano S. e La Rocca E.