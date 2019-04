Calcio, Albissola. Lavezzini a carte coperte: "Qualcosa di nuovo ci sarà"

"Il Siena è un avversario forte che lotta per le posizioni di vertice, ma dobbiamo comunque provare a fare punti: sarebbero importanti sia per per la classifica, sia per il morale in vista delle sfide con Cuneo e Lucchese". Rino Lavezzini, allenatore dell'Albissola, presenta così la sfida che domani attende i suoi contro i bianconeri di mister Michele Mignani.