Calcio, Torneo delle Regioni: ecco i magnifici 20 della Rappresentativa Juniores

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Under 19” (Juniores) del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “58° Torneo delle Regioni”, che avrà luogo a Fiuggi (FR) nel periodo compreso tra il 13 ed il 19 aprile 2019, sono convocati per il giorno venerdì 12 aprile 2019, alle ore 08.30, presso Via di Francia (Matitone) a Genova (Sampierdarena), uscita autostradale casello di Genova Ovest, per la partenza alla volta della sede della manifestazione, i sottoelencati calciatori:

Angelo Baiardo

Bosio Cristiano

Celle Ligure

Catanese Michele

Borzoli

Cannavò Samuele

Busalla Calcio

Moretti Tommaso

Cairese

Brignone Francesco

Don Bosco Spezia Calcio

Grisolia Baracco Sebastiano

Finale

Pollero Michelangelo – Maiano Luca – Vallerga Lorenzo

Imperia

Fazio Giacomo

Ospedaletti Calcio

Schillaci Mattia

Pietra Ligure 1956

Gaglioti Martin

Rivasamba H.C.A.

Mazzino Giacomo

Taggia

Salmaso Andrea

Tarros Sarzanese Srl

Gabrielli Mirko

Vado

Scala Samuele – Dagnino Diego – Briano Andrea

Valdivara 5 Terre

Vanacore Kevin

Varazze 1912 Don Bosco

Crocilla Lorenzo

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovann

i Dirigente Responsabile Rappresentative: Maggi Ugo Adolfo

Selezionatore: Orcino Corrado

Collaboratori tecnici: Soldano Sergio – Cancellara Rossano

Dirigente: Sciutto Danilo

Fisioterapista: Camorani Mario

Magazziniere: Segalerba Angelo