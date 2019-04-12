Giudice Sportivo: Seconda Categoria A, i provvedimenti al termine dela regular season

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 7/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DI DONATO CIRO (CARLIN S BOYS)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZINGHINI MIRKO (AREA CALCIO ANDORA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)
ARRIGO PAOLO (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BONSIGNORIO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)
LAVATO SEBASTIANO (BORGIO VEREZZI)
RICCA CARLO (RIVA LIGURE)
SAMASSI HAMED HAMADOU (S.BARTOLOMEO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
FILARDO FABIO (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
IZETTA LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)
ROMANELLI LUCA (ATLETICO ARGENTINA)
FOTIA SIMONE (VILLANOVESE A.S.D.)