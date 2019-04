Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: particolarmente sanzionato il Santa Cecilia

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 7/ 4/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2019

CROCCO STEFANO (SANTA CECILIA) Allontanato

GOTELLI ROBERTO (SANTA CECILIA) Allontanato

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2019

TESTA SIMONE (CENGIO) Allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

YUPANQUI VILLANEVA JORGE EDUARDO (SANTA CECILIA)

Espulso per gravi offese rivolte al D.G., alla notifica del provvedimento si ripeteva con offese e minacce.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

GIANGRASSO FRANCESCO (SANTA CECILIA)

MARRAPODI ANDREA (SANTA CECILIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GALINDO DAVIDE (CENGIO)

ASTENGO GIANLUCA (MALLARE)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALINDO DAVIDE (CENGIO)

AVELLINO MATTIA (MALLARE)

VASSALLI LUCA (MALLARE)

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASETTO ETTORE (CALIZZANO 63)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

NERO ANDREA (ROCCHETTESE)

KURTBALAJ BYLBYL (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

HUBLINA ANDREJA (OLIMPIA CARCARESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GOMEZ TORRES LUIS FERNANDO (CENGIO)

VALLONE FEDERICO (MALLARE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

SIRI MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)

CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SAVIOZZI ENRICO (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MUNOZ ZAMBRANO MICHAEL STEEVEN (CENGIO)

NOSAKHARE JOHN KELLY (NOLESE R.G. 1946 2001)

DI NATALE MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)

FADDI TARIK (SANTA CECILIA)

LASIO LUCA (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIANTELLI LUCA (DEGO CALCIO)

CIAPPELLANO PIETRO (MALLARE)

CARDOSO FIDELIS LUCAS HENRIQUE (MURIALDO)

USAI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

AMMONIZIONE (I INFR)

CABRERA MOSQUERA JAVIER ENRIQUE (OLIMPIA CARCARESE)