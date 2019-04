Torneo delle Regioni: varata anche la rosa della Rappresentativa Allievi

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Under 17” (Allievi) del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “58° Torneo delle Regioni”, che avrà luogo a Fiuggi (FR) nel periodo compreso tra il 13 ed il 19 aprile 2019, sono convocati per il giorno venerdì 12 aprile 2019, alle ore 08.30, presso Via di Francia (Matitone) a Genova (Sampierdarena), uscita autostradale casello di Genova Ovest, per la partenza alla volta della sede della manifestazione, i sottoelencati calciatori:

ARCI Pianazze

Scappazzoni Lorenzo

Football Genova Calcio

Calvi Samuele – Piccarreta Federico

Goliardicapolis 1993

Ribizzi Marco – Cristiani Emanuele

Ligorna 1922

Cantoni Lorenzo – Iofrida Lorenzo – Marella Nicolò

Loanesi S. Francesco

Boiga Nicolas

Ospedaletti Calcio

Cassini Valentino – Travella Luca

Savona F.B.C.

Barisone Lorenzo – Balla Erald – Gambetta Tiziano

Tarros Sarzanese

Menotti Francesco

Unione Sanremo Srl

Caccio Federico – Latella Giacomo – Franco Riccardo

Vado

D’Antoni Riccardo

Voltrese Vultur

Oggianu Carniglia Alessandro

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Dirigente Responsabile Rappresentative: Maggi Ugo Adolfo

Commissario Tecnico/Selezionatore: Nocentini Adriano

Allenatore: Virieux Massimo

Dirigente: Vassallo Corrado

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Scalabrino Oscar