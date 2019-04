Kick Boxing Savate Savona: Chiara Vincis torna sul ring, a Moncalieri, insieme ai propri compagni

Dopo un breve periodo di convalescenza, a causa di un infortunio al ginocchio in allenamento, anche la pluricampionessa savonese, Chiara Vincis, tornerà sul ring insieme ad altri dieci suoi compagni di palestra in direzione Torino.

E’ infatti in programma domani, 14 Aprile, a Moncalieri (TO) un galà dilettantistico internazionale dove parteciperanno ben undici atleti della Asd Kick Boxing Savate Savona guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino, estremamente soddisfatto nel portare in trasferta una squadra di giovani fighter così numerosa che ci presenta:



1) Chiara Vincis 23 anni 57 kg

2) Sofia Visconti 15 anni 56 kg

3) Sara Raco 23 anni 50 kg

4) Aurora Minasso 14 anni 55 kg

5) Rigers Lamaj 32 anni 85 kg

6) Cristian Sabatino 31 anni 96 kg

7) Gabriele Borrelli 21 anni 59kg

8) Lorenzo Condipodaro 19 anni 65 kg

9)Ayoub Laouini 16 anni 79kg

10) Matteo Scaramozzino 14 anni 46 kg

11) Mattia Rossi 14 anni 75 kg



Combatteranno prevalentemente nelle discipline KickBoxing e K1 mentre per la Vincis è previsto un rientro graduale ripartendo dal punch, una disciplina simile al pugilato che non prevede il colpo con le gambe ma solo tecniche di pugno.



Augurando ottimi risultati alla squadra il presidente Scaramozzino invita tutti a provare queste stupende discipline da ring assolutamente non violente, come potrebbe sembrare a chi non le ha mai praticate.