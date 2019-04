Calcio. Serie C, finalmente Albissola. Soddisfatto Lavezzini: "Se questa è la mia squadra, arriveremo sicuramente in fondo"

È un Rino Lavezzini visibilmente soddisfatto al termine della prima vittoria conquistata sul campo dalla sua Albissola per 3-2 contro il Siena. "In settimana avevamo pensato di cambiare qualcosa per provare a fare una partita alla grande - le sue parole nel post partita - e questi ragazzi hanno fatto una prestazione sopra le righe. Se questa è la mia, la nostra squadra, noi in fondo ci arriviamo sicuramente.