Calcio. Serie C: exploit Albissola, Martignago e Moretti ribaltano il Siena nella ripresa. I ceramisti tornano al successo dopo più di due mesi

ALBISSOLA - SIENA 3-2 (24' Gliozzi, 60' Martignago, 75' Martignago, 79' Moretti, 93' Gliozzi rig.)

IL FINALE DA CHIAVARI. TORNA AL SUCCESSO L'ALBISSOLA, CHE BATTE IN RIMONTA IL SIENA PER 3-2. Decisive le reti di Martignago e Moretti nella ripresa, ai toscani non bastano i due gol di Gliozzi

94' ultimi disperati assalti dei bianconeri, fischiato però un fuorigioco alla squadra toscana

93' GLIOZZI NON SBAGLIA, ACCORCIA LE DISTANZE IL SIENA. 3-2 al "Comunale"

92' RIGORE PER IL SIENA, FALLO DI MAHROUS SU BULEVARDI

90' cinque minuti di recupero

89' Sibilia a un passo dal 4-1, Contini respinge con i pugni

86' Gulli per Martignago, standing ovation per l'autore della doppietta che ha ribaltato il risultato

85' ultimi cinque minuti di partita, l'Albissola assapora un successo che manca dallo scorso 3 febbraio (2-1 con l'Arzachena)

82' Siena vicino al gol, traversone dalla destra di Esposito che non trova la zampata di Cesarini e Gliozzi

79' TRIS ALBISSOLA, punizione dai venticinque di Moretti dritta sotto l'incrocio dei pali. Grande secondo tempo della squadra di Lavezzini

77' giallo per Rossi, in netta difficoltà la formazione senese

75' LA DOPPIETTA DI MARTIGNAGO, 2-1 PER L'ALBISSOLA: grande azione personale del numero dieci ex Mestre, che di sinistro punisce l'estremo difensore toscano con un diagonale a fil di palo

74' Di Livio chiama, Albertoni risponde presente. Angolo per il Siena, allontanato dalla retroguardia ceramista

71' destro di Di Livio da fuori area, pallone abbondantemente a lato della porta biancazzurra

69' Bezziccheri al posto di Raja, migliore in campo tra le file dell'Albissola

68' Aramu e Bulevardi al posto di Guberti e Sbrissa. Cambia pelle anche il Siena

66' corner per l'Albissola, colpo di testa di Nossa alto sopra la traversa.

64' Lavezzini vuole i tre punti, dentro Cisco al posto di Oukhadda

62' è sparita dal campo la formazione di Mignani, prende invece coraggio l'undici biancazzurro dopo la rete di Martignago, al dodicesimo centro stagionale

60' IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLA! Azione in verticale sull'asse Raja-Balestrero-Martignago, con l'attaccante ceramista che a tu per tu con Contini trova la rete dell'1-1

58' pericoloso Gliozzi, che raccoglie il suggerimento di Cesarini prima di concludere a un soffio dal palo della porta di Albertoni

54' diagonale di Sbrissa completamente fuori misura, cartellino giallo anche per D'Ambrosio

52' sponda di Balestrero a cercare Martignago, l'estremo difensore toscano è bravo ad anticipare il numero dieci ceramista. Ammonito intanto Raja, che già pochi minuti prima aveva avuto un scambio di opinioni con il direttore di gara

49' conclusione di Moretti dalla distanza, Contini para in due tempi

46' inizia la ripresa, nessun cambio da entrambi i lati

SECONDO TEMPO

45'+1' squadre al riposo con il Siena in vantaggio per 1-0 sull'Albissola. Decide al momento la rete di Gliozzi

45' ci sarà un minuto di recupero

42' chiude in avanti la squadra toscana, colpo di testa di Gliozzi allontanato con i pugni da Albertoni

35' gran lancio di Raja a pescare Sibilia, conclusione a botta sicura del centrocampista biancazzurro respinta miracolosamente da Contini. Prima occasione creata dai padroni di casa

34' azione personale di Cesarini, sinistro dal limite dell'area controllato a terra da Albertoni

31' cartellino giallo per Rossini, trattenuto per la maglia Gerli

28' primo corner anche per l'Albissola, Moretti sbaglia completamente la mira calciando sul primo palo e favorendo l'intervento in tutta tranquillità della difesa bianconera.

24' HA SEGNATO IL SIENA: preciso traversone dalla destra di Sbrissa e colpo di testa vincente di Gliozzi, nulla da fare per Albertoni. 0-1 al "Comunale"

21' la prima conclusione dell'Albissola porta la firma di Balestrero, destro a giro che termina un metro a lato della porta di Contini

19' azione insistita del Siena, ma Gliozzi viene fermato in posizione di fuorigioco al momento del tiro

17' verticalizzazione di Raja a cercare Balestrero, pallone direttamente sul fondo

15' Albissola schierata costantemente con undici uomini dietro la linea della palla, ancora nessun contropiede degno di nota da parte dell'undici di Lavezzini

9' Mahrous è bravo ad anticipare Sbrissa a pochi passi dalla linea, corner a favore del Siena che non crea pericoli alla porta ceramista

8' guadagna metri la formazione ospite, conclusione di Di Livio alta sopra la traversa della porta difesa anche quest'oggi da Albertoni, preferito a Piccardo

7' fasi di studio in questi primi minuti, Albissola schierata con un inedito 3-5-1-1

3' inizia subito a piovere al "Comunale"

1' inizia la sfida! Completo bianco per i ceramisti, toscani in divisa nera. Circa una cinquantina i tifosi arrivati da Siena

PRIMO TEMPO

Sono numeri impietosi quelli che hanno caratterizzato il girone di ritorno dell'Albissola targata Colla-Mussi-Lavezzini, inchiodata al penultimo posto della classifica del gruppo A di Serie C con appena 23 punti all'attivo in 33 partite disputate. Le penalizzazioni di Cuneo e Lucchese (per le quali si attendono ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni) tengono ancora in vita la formazione ceramista, che nelle ultime quattro partite della stagione regolare potrebbe comunque regalarsi la salvezza diretta, senza passare dalla lotteria dei playout.

Decisivi quindi gli scontri diretti con piemontesi e rossoneri in programma nella seconda metà di aprile, anche se il match odierno contro la Robur Siena diventa fondamentale per invertire un trend negativo che va avanti da più di due mesi. La sola rete segnata da Nossa nelle ultime sei giornate la dice lunga sulla situazione della squadra, che al "Comunale" di Chiavari è pronta a ricevere i toscani bianconeri allenati da mister Mignani.

Capitolo formazioni: Lavezzini cambia modulo rispetto alle ultime uscite, disegnando un 3-5-1-1 che prevede Balestrero in appoggio all'unica punta Martignago. Nel Siena assente Vassallo per squalifica, al suo posto l'ex fantasista del Savona Alessandro Cesarini.

ALBISSOLA (3-5-1-1): Albertoni; Calcagno, Rossini, Nossa; Oukhadda, Sibilia, Moretti, Raja, Mahrous; Balestrero; Martignago. A disposizione : G. Piccardo, Bambino, Oliana, Gulli, Bezziccheri, Durante, Bartulovic, Gargiulo, Cisco, Oprut, M. Piccardo, Perasso. Allenatore : Lavezzini