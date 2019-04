Calcio, Serie C. L'Albissola sfida il Siena, obiettivo tre punti per avvicinare la salvezza

Tornare a fare punti utili in chiave salvezza e ritrovare fiducia in vista delle ultime e decisive gare della stagione. È con questi obiettivi che l'Albissola scende in campo quest'oggi contro la Robur Siena, nel match valido per la 35^ giornata del girone A di Serie C.

Attualmente in piena zona play off, i toscani (reduci dal successo casalingo per 1-0 sull'Olbia) giungeranno in Liguria con l'intento di portare a casa i tre punti. La conferma di ciò arriva direttamente dalle parole della vigilia di Michele Mignani, allenatore bianconero: "È una trasferta che dobbiamo affrontare come sempre con l'idea di andare a vincere, al di là delle squadre che incontriamo da qua alla fine e al di là della loro posizione in classifica - ha dichiarato il tecnico - ci sono delle insidie e dobbiamo essere più forti di queste".

Di seguito l'elenco dei 23 convocati per la trasferta ligure, assente Vassallo (squalificato): Aramu, Arrigoni, Bulevardi, Cesarini, Cianci, Comparini, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, Di Livio, Esposito, Fabbro, Gerli, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Melgrati, Pedrelli, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Varga, Zanon.

Per quanto riguarda i ceramisti, mister Lavezzini dovrà fare a meno degli squalificati Russo e Damonte oltre che dell'infortunato Cais. Non al meglio nemmeno Oliana e Silenzi, le condizioni di entrambi verranno valutate nelle ore precedenti alla gara. "Il Siena è un avversario forte che lotta per le posizioni di vertice, ma dobbiamo comunque provare a fare punti: sarebbero importanti sia per la classifica, sia per il morale in vista delle sfide con Cuneo e Lucchese - le dichiarazioni della vigilia del trainer biancoceleste - la formazione titolare? Qualcosa di nuovo ci sarà".