Rally di Sanremo: Simone Campedelli domina il DAY1, seguono Craig Breen e Giandomenico Basso (FOTO)

Si é conclusa da pochi minuti la prima tappa del 66° Rally di Sanremo, secondo round del campionato italiano.

Se lo shakedown mattutino aveva visto Craig Brenn dinanzi a tutti, dopo le sei prove speciali in programma a comandare é la Ford Fiesta R5 di Simone Campedelli e Tania Canton, bravi a firmare ben 4 scratch tra cui i due insidiosissimi tratti notturni. I portacolori della Orange1 Racing dovranno domani amministrare il vantaggio di 20.8 proprio sull'irlandese Craig Breen e di 27.5 su Giandomenico Basso, entrambi su Skoda Fabia R5. Quarta posizione provvisoria per la Citroen C3 R5 di Luca Rossetti, dal quale era lecito aspettarsi qualcosina in piú essendo l'unico pilota ufficiale.

Seguono al quinto posto Andrea Crugnola su Volkswagen Polo Gti R5 e al sesto posto il francesino volante Jean-Baptiste Franceschi su Skoda Fabia R5. Tra le due ruote motrici la leadership provvisoria é nelle mani di Federico Gasperetti a bordo della Renault Clio R3C, mentre in testa allo Junior troviamo Marco Pollara sulla Ford Fiesta MK8 R2T. Infine, per quanto riguarda la Suzuki Cup, in vetta é occupata dal savonese Fabio Poggio.

Domani mattina, alle 11.54, scatterà il DAY2 con le restanti quattro stages da percorrere prima di fare ritorno a Sanremo per la Cerimonia d'arrivo.