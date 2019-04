Rugby Savona a Torino, invasione da minirugby sabato alla Fontanassa

Rugby Savona va a Torino, ore 15.30, per affrontare il San Mauro nella terza giornata di ritorno del girone “Promozione”.





Il San Mauro è una squadra giovane che grazie a un non-gioco riesce ad imbrigliare gli avversari. Applica un gioco di rimessa molto veloce, puntando con la mischia ad ottenere calci di punizione. La tattica è classica per le squadre che cercano il risultato sapendo di avere un gioco inferiore all’avversario; il bottino è stato ricco, con vittorie ( e sconfitte) di pochi punti ma tali da portarla al terzo posto con il Rivoli. Nell’incontro d’andata fu pareggio col Savona, 15 a 0 il primo tempo e 0 -15 il secondo, con clacio fallito a due minuti dalla fine, una beffa che per fortuna non si è realizzata.





In casa Savona il risultato positivo sul Genova ( vittoria sul CUS per 29 a 3) ha riportato calma e fiducia nell’ambiente; Costantino si è prodigato in settimana per rinforzare una squadra che risulta essere forte con le forti e arrendevole con le squadre che scompaginano il suo gioco. Un problema non di tecnica o tattica ma di determinazione e disciplina: gli avversari cercano falli e quando li trovano riescono anche a deconcentrare e disunire i biancorossi.





Con questo contesto ci si aspetta un incontro molto spettacolare, un Savona a creare gioco ed un San Mauro a scompigliarlo. Consapevolezza e freddezza sono i punti critici di successo; ricordando il Rivoli ( con un gioco simile al San Mauro ha vinto il banco) i biancorossi devono mantenere la concentrazione fino alla fine per realizzare il proprio piano di gioco.





Sabato alla Fontanassa si terrà il 1° Torneo Città di Savona, memorial Mario Siccardi, dedicato alle categorie del minirugby da Under 6 fino agli under 12 con inizio alle ore 10,30. Si profila un grande successo di affluenza e di gioco, con 300 “atleti” in campo ed almeno altri 700 adulti che invaderanno pacificamente la Fontanassa. Presente tutto il rugby ligure con Recco, Cus Genova, Amatori, Imperia, Reds, Sanremo, Api Sol, Cogoleto, a cui si aggiunge la squadra milanese dei Pirati (accolti venerdì sera con una cena in Club House). Non mancherà il terzo tempo che verrà allestito a bordo campo.













SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (III GIORNATA RITORNO )





San Mauro - Rugby Savona

Rivoli - Ivrea

CUS Genova - CUS Pavia





Classifica: Ivrea 32, Savona 21, San Mauro e Rivoli 16, Cus Genova 12, Cus Pavia 6.