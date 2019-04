Calcio. Savona, missione secondo posto: al "Bacigalupo" arriva la Folgore Caratese (con un occhio a Sanremese-Lecco)

Rush finale di campionato per il Savona di mister Grandoni, che non vuole alzare il piede dall'acceleratore dopo il 2-0 esterno sul campo della Lavagnese. I biancoblù, dopo essersi garantiti un piazzamento playoff, puntano al secondo posto della Sanremese, impegnata questo pomeriggio al "Comunale" contro il Lecco dei record.

Gli striscioni, nel penultimo match casalingo contro la Folgore Caratese, vanno a caccia di un successo che tra le mura del "Bacigalupo" manca dallo scorso febbraio. I brianzoli, reduci da due vittorie consecutive, rappresentano un ostacolo piuttosto complicato da superare, nonostante l'assenza del capocannoniere del campionato Bryan Gioè. Mister Longo non dovrebbe comunque modificare l'assetto della squadra, con i vari Poesio e Monticone a guidare la compagine del presidente Michele Criscitiello.

In casa biancoblù uomini contati nel reparto difensivo, dove spiccano le assenze per squalifica di Vittiglio e Guarco. Pronto Bacigalupo (o Cambiaso) nel ruolo di terzino destro, con Venneri spostato nuovamente al centro. Confermato al 90% il 4-3-1-2 delle ultime due giornate, con Lombardi trequartista dietro le due punte Piacentini e Virdis. Seguirà la gara dalla tribuna mister Alessandro Grandoni (squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata a Lavagna), al suo posto in panchina il vice Fabrizio Casazza.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, webcronaca diretta su Svsport.it