Calcio. Savona, il vento è sempre nemico: la Folgore Caratese sbanca il "Bacigalupo" e torna in corsa per i playoff

SAVONA - FOLGORE CARATESE 1-2 (19' Valotti, 31' Virdis rig., 51' Piacentini aut.)

IL FINALE DAL "BACIGALUPO", IL SAVONA PERDE IN CASA CONTRO LA FOLGORE CARATESE. I brianzoli si impongono 2-1 grazie al gol di Valotti e ad un'autorete di Piacentini a inizio ripresa. Gli striscioni, imprecisi e incapaci ancora una volta di sfruttare il vento a favore, restano comunque al terzo posto in classifica a -4 dalla Sanremese sconfitta dal Lecco

90' quattro minuti di recupero

89' Lombardi su punizione sfiora la rete del pareggio, ultimi spiccioli di gara

85' sinistro di Kallon dal vertice dell'area piccola, facile la parata di Del Ventisette

82' Bacigalupo a pochi centimetri dal 2-2, pallone deviato in angolo da un difensore lombardo e sfera che accarezza anche il palo prima di terminare sul fondo

81' ancora un cambio per la Caratese: entra Dayne al posto di Valotti. Nel Savona Tognoni rileva Piacentini

78' Venneri sbaglia un facile disimpegno, non ne approfitta Carbonaro che calcia frettolosamente sparando alle stelle

76' grande spunto personale di Kallon, che dal limite calcia in diagonale senza però impensierire Del Ventisette

75' quindici minuti di partita per Lombardi, fuori uno spento Torelli

74' Ngom rileva La Fauci, altro cambio ordinato dallo staff tecnico brianzolo

71' entra anche Aretuso al posto di Degl'Innocenti, partita molto spezzettata in questa fase

69' si accende una mischia all'interno dell'area biancoblù dopo alcuni proibiti sugli sviluppi di un corner battuto dai lombardi

66' mister Longo inserisce Ciko al posto di Vingiano, inizia la girandola di sostituzioni

64' Kallon al posto di Miele, prima mossa della panchina savonese

62' veloce ripartenza dei lombardi, conclusione di Carbonaro che non inquadra lo specchio della porta

61' Degl'Innocenti ci prova su calcio piazzato, traiettoria insidiosa che termina sull'esterno della rete

59' striscioni a un passo dal 2-2. Bacigalupo, servito dall'onnipresente Cambiaso, calcia in diagonale da ottima posizione, ma Del Ventisette si oppone con il corpo

57' continua a produrre gioco l'undici di Longo, Savona in difficoltà in questa ripresa

51' IL NUOVO VANTAGGIO DELLA CARATESE: sfortunata autorete di Piacentini, ingannato probabilmente dalla traiettoria del pallone sugli sviluppi del corner battuto da Burato

50' Fiory con i pugni allontana il pallone calciato dalla bandierina, la tramontana continua a soffiare in maniera piuttosto intensa all'interno del "Bacigalupo"

49' Caratese a favore di vento in questa ripresa, subito un doppio corner per gli uomini di Longo

46' riparte la gara, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione di gioco. Savona-Folgore Caratese 1-1. Risultato tutto sommato corretto per quanto visto in campo, a tra poco per il racconto della ripresa

43' Degl'Innocenti pericoloso con una velenosa punizione dalla trequarti, il pallone sfiora il montante alla sinistra di Del Ventisette

42' cartellino giallo per Burato, primo ammonito tra le file lombarde

38' il raddoppio del Lecco contro la Sanremese, risultato che può tornare molto utile al Savona in caso di vittoria dei biancoblù qui al "Bacigalupo"

36' bello scambio nello stretto tra Piacentini e Virdis, conclusione del bomber biancoblù alta sopra la traversa della porta brianzola

33' diciassettesima rete stagionale per il centravanti sardo, che torna al gol dopo un digiuno di cinque partite

31' IL PAREGGIO DI FRANCESCO VIRDIS. Spiazzato Del Ventisette dagli undici metri, 1-1 al "Bacigalupo"

30' RIGORE PER IL SAVONA, AGGANCIATO DEGL'INNOCENTI ALL'INGRESSO DELL'AREA LOMBARDA, NESSUN DUBBIO PER IL DIRETTORE DI GARA.

25' faticano a reagire gli striscioni, nonostante giochino a favore di vento

22' ammonito Degl'Innocenti per simulazione al limite dell'area

19' IL VANTAGGIO DELLA FOLGORE CARATESE CON VALOTTI. Azione di contropiede dei brianzoli, con Vingiano che serve il numero undici lombardo, bravo a superare Fiory con un piatto destro sul secondo palo. Doccia fredda per il Savona, punito al prima occasione creata dalla formazione di Longo

12' intanto arriva il vantaggio del Lecco a Sanremo, rigore di Segato dopo undici minuti

8' Virdis scatta sul filo del fuorigioco, mette in mezzo la sfera per l'accorrente Piacentini, ma l'ex Albissola non riesce a trovare la deviazione vincente

7' traversone dalla sinistra di Cambiaso, con Virdis che viene anticipato da un ottimo intervento di Cacciatore

1' si parte! Maglia gialla e calzoncini blu per il Savona, divisa bianca per i lombardi. Giornata fredda e ventosa al "Bacigalupo", pochi spettatori sugli spalti

PRIMO TEMPO

Dallo stadio "Valerio Bacigalupo" di Savona buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi minuti in campo i biancoblù padroni di casa e la Folgore Caratese di mister Emilio Longo. Sfida di medio-alta classifica, con le due formazioni pronte a darsi battaglia per conquistare punti determinanti in chiave playoff. Gli striscioni, terzi a -4 dalla Sanremese, puntano ancora al secondo posto in classifica, mentre la squadra brianzola, reduce da un periodo molto positivo, si gioca le ultime chances per poter agguantare la quinta piazza.

Capitolo formazioni: Grandoni, senza i due difensori Vittiglio e Guarco, conferma il 4-3-1-2 delle ultime due uscite, arretrando Bacigalupo nel ruolo di terzino destro con Cambiaso confermato all'altezza della mediana. In avanti ancora Piacentini e Virdis, con Degl'Innocenti (preferito a Lombardi) nelle vesti di trequartista. Assenza pesante invece per il tecnico lombardo Emilio Longo, che deve rinunciare al capocannoniere del campionato Bryan Gioè, fermato per un turno dal giudice sportivo.

SAVONA (4-3-1-2): Fiory; Bacigalupo, Venneri, Garbini, Grani; Torelli, Miele, Cambiaso; Degl'Innocenti; Piacentini, Virdis. A disposizione : Gallo, Aretuso, Samuel, Zola, Kallon, Muzzi, Tognoni, Lombardi. Allenatore : Casazza (Grandoni squalificato)