Torneo delle Regioni. Non basta un super Vallerga, la Juniores viene ripresa in pieno recupero dalla Sardegna

Sardi in vantaggio con Sedda al 37', ripresi 4 minuti più tardi dal finalese Vallerga. Il gol di Grisolia al 78' ha riportato in vantaggio i liguri, ma appena dopo due giri di orologio gli isolani hanno riequilibrato i conti con Saggia. La rete di Vallerga all'89' sembrava riaccendere le speranze per la Liguria, ma al 96' Kujabi ha timbrato la rete per il definitivo 3-3.

La Liguria per entrare nel lotto delle migliori seconde deve necessariamente battere con ampio margine il Veneto e sperare che la Sardegna venga sconfitta dall'Abruzzo. Solo in questo modo, con una serie favorevole di incroci, i ragazzi di Orcino potrebbero tornare in corsa.