Terza vittoria di fila per la Folgore Caratese, una delle squadre più in salute in questo rush finale di campionato. La formazione lombarda, rientrata prepotentemente in corsa per i playoff dopo il colpaccio esterno di Savona, espugna il "Bacigalupo" grazie alla rete di Valotti e all'autogol di Piacentini in avvio di ripresa.

In sala stampa tutta la soddisfazione del tecnico Emilio Longo