Calcio. Torneo delle Regioni, la maratona del lunedì che chiude la prima fase

Il Torneo delle Regioni entra nel vivo e chiude nella giornata di oggi la prima fase, con la liguria impegnata in quattro match molto importanti contro i pari età del Veneto nelle varie categorie.

Giovanissimi. Alle ore 9.00 aprono la giornata i Giovanissimi della Liguria che sfida il Veneto. Nella classifica del Girone C i liguri comandano con 4 punti, mentre i veneti sono staccati di tre lunghezze. Attenzione anche a Sardegna-Abruzzo.

Allievi. Spareggio decisivo per decretare la vincente del gruppo. La Liguria deve vincere la terza partita consecutiva contro il quotato Veneto per il sorpasso in classifica. In caso di pareggio la differenza reti premierebbe la Rappresentativa veneta per la miglior differenza reti: appuntamento alle ore 10.30.

Femminile. In campo anche le ragazze della Rappresentativa Ligure femminile, che affronterà alle ore 13.30 il Veneto.

Juniores. Chiude questa giornata la compagine Juniores della Liguria (ore 15.30) che sfida il Veneto. I liguri sono già eliminati dalla competizione, visto un solo punto ottenuto nei primi 180 minuti di gioco.