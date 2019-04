Calcio, Veloce: Prima Squadra a riposo, le soddisfazioni arrivano da Juniores e Allievi

In attesa della ripresa della marcia trionfale della Prima Squadra, nello scorso week-end calcistico l’ASD FBC Veloce 1910 ha comunque avuto occasione di esultare e di compiacersi per gli ottimi risultati conseguiti da tutte e tre le proprie leve che sono scese in campo.

Ad aprire la trionfale due giorni granata sono stati gli Allievi U17 Provinciali di Mister Arrighi, che hanno ospitato al “Felice Levratto” di Zinola la Cairese.

Nonostante gli oltre 10 punti che prima dell’incontro separavano in classifica le due compagini, i ragazzi granata hanno saputo imporre il proprio gioco, inchiodando la formazione gialloblu sul risultato di 3 a 3.

Autore assoluto della giornata è stato il bomber Manassero, il quale, autore di una stupenda tripletta, si è portato a casa il pallone del match secondo la consolidata tradizione anglosassone.

Altrettanti applausi ha strappato la formazione Juniores dei Misters Rino Ceraolo e Fabio Musso, impegnata nella giornata di sabato nell’insidiosa trasferta in casa della FC Alassio (la quale vanta il miglior attacco del girone A).

Al termine di un vibrante ed appassionante incontro i velociani hanno espugnato l’ostico campo dei giallo neri, imponendosi col risultato di 4 a 3 (con le marcature di Zoppi, Castangia, Rapa e Vanzillotta).

Tale successo rappresenta un vero e proprio record per i ragazzi granata, i quali, giunti all’ottava vittoria consecutiva, si sono consolidati al quinto posto in classifica.

Domenica è infine arrivata la classica ciliegina sulla torta, grazie all’ottima prestazione dei Giovanissimi Regionali U14 di Mister Ottone, che hanno ospitato fra le mure amiche i pari età del Vado.

Nonostante alcune defezioni e nonostante l’iniziale svantaggio, con una prestazione assai caparbia i giovani granata hanno saputo rimontare e strappato la vittoria per due ad uno in virtù di una punizione capolavoro di Corrado Benzi ed al goal di rapina del bomber Jacopo Cerminara.

Dopo il pari ottenuto nella gara di andata sul campo di Vado Ligure, questo risultato rappresenta motivo di orgoglio per la compagine velociana, capace di battere nel corso del campionato formazione ben più titolate.

Raggiante il Presidente dell’ASD FBC Veloce 1910 Bertrand Viti, il quale, nel ringraziare tutto il Direttivo e lo Staff Tecnico per i prestigiosi risultati raggiunti, da appuntamento a tutti i tifosi e simpatizzanti granata per il 28.04.2019, alle ore 16,00, invitando gli stessi a gremire le tribune del “Felice Levratto” per spingere la Prima Squadra a conseguire la vittoria del campionato ed il ritorno in Promozione.